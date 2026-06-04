Árvízvédelmi készültség a Küküllőkön

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

A hidrológusok közlése szerint péntek délelőtt 10 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett székelyföldi megyék): Kis-Küküllő (Hargita és Maros), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros és Brassó).

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Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is (zárójelben az érintett megyék): Feketeügy (Hargita, Kovászna és Brassó), Barca (Brassó) – írja az Agerpres hírügynökség.