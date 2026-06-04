Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Árvízvédelmi készültség a Küküllőkön

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Székelyhon

2026. június 04., 12:252026. június 04., 12:25

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hidrológusok közlése szerint péntek délelőtt 10 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett székelyföldi megyék): Kis-Küküllő (Hargita és Maros), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros és Brassó).

Hirdetés

Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is (zárójelben az érintett megyék): Feketeügy (Hargita, Kovászna és Brassó), Barca (Brassó) – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk

Hazafelé ma még elverhet az eső
Hazafelé ma még elverhet az eső

Csütörtökön délelőtt 10 és éjjel 11 óra között elsőfokú, sárga jelzésű meteorológiai riasztás van érvényben légköri instabilitás és jelentős mennyiségű záporok miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hargita megye Kovászna megye Maros megye Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Ételmérgezés gyanúja miatt nyolc diák került a csíkszeredai kórházba
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Elhódíthatja karrierje első bajnoki övét a székely bunyós
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Ételmérgezés gyanúja miatt nyolc diák került a csíkszeredai kórházba
Székelyhon

Ételmérgezés gyanúja miatt nyolc diák került a csíkszeredai kórházba
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Székely Sport

Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Krónika

Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Elhódíthatja karrierje első bajnoki övét a székely bunyós
Székely Sport

Elhódíthatja karrierje első bajnoki övét a székely bunyós
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 04., csütörtök

Magyar Péter: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát

Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban – jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján, csütörtökön Budapesten, a Kossuth téren.

Magyar Péter: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát
Magyar Péter: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát
2026. június 04., csütörtök

Magyar Péter: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Hazafelé ma még elverhet az eső

Csütörtökön délelőtt 10 és éjjel 11 óra között elsőfokú, sárga jelzésű meteorológiai riasztás van érvényben légköri instabilitás és jelentős mennyiségű záporok miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hazafelé ma még elverhet az eső
Hazafelé ma még elverhet az eső
2026. június 04., csütörtök

Hazafelé ma még elverhet az eső
2026. június 04., csütörtök

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről

A hegyimentők és a határrendészek kimentettek két eltévedt ukrán állampolgárt, akik a Máramarosi-havasokon keresztül jutottak át az ukrán–román határon; egyikük válságos állapotban van.

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
2026. június 04., csütörtök

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
2026. június 04., csütörtök

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka

„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka
Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka
2026. június 04., csütörtök

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok

Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
2026. június 04., csütörtök

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
2026. június 04., csütörtök

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest

A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
2026. június 04., csütörtök

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
2026. június 04., csütörtök

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája

A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
2026. június 04., csütörtök

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt

Szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Gyergyószentmiklóson, a Bucsin-negyedben a vízhálózaton végzett javítások miatt.

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
2026. június 04., csütörtök

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
2026. június 03., szerda

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
2026. június 03., szerda

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
2026. június 03., szerda

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson

Lakossági fórumot tartott szerda délután a gyergyószentmiklósi polgármester a Régigyár utca mezei része korszerűsítéséhez szükséges kisajátítási eljárásról. Mint elhangzott: aszfalt kerül az úttestre, amely később az országúthoz fog csatlakozni.

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
2026. június 03., szerda

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!