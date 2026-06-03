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Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen

• Fotó: Szakács-Paál István/Facebook

Fotó: Szakács-Paál István/Facebook

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Teherautó és személyvonat ütközött a vasúti síneken szerdán délután Székelyudvarhelyen, ami részben megbénította a város forgalmát.

Székelyhon

2026. június 03., 16:172026. június 03., 16:17

2026. június 03., 16:352026. június 03., 16:35

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A Hunyadi János utcában bekövetkezett baleset következtében torlódásra, hosszú várakozási időre kell számítani, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Emellett ugyanakkor le van zárva a Sziget utca is, így

a Székelyudvarhelyről kifele tartó forgalom kizárólag a Kossuth Lajos utcán keresztül lehetséges

– adta hírül Facebook-oldalán Szakács Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

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Helyszínen tartózkodó kollégánk tájékoztatása szerint időközben sikerült felszabadítani a baleset által érintett útszakaszt.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Baleset
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