Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen

2026. június 03., szerda

Forrong az egészségügy és a szociális ellátórendszer

A bértörvény véglegesítése előtt még elérhetnek változásokat, de azt követően már nem, ezért vonultak utcára a Sanitas tagjai. A tiltakozás vélhetően folytatódni fog, de a sztrájkot valószínűtlennek tartja a szakszervezet Hargita megyei képviselője.