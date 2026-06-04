A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok

2026. június 03., szerda

Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték

Kilőtték szerdára virradóra azt a medvét, amelyik az utóbbi időszakban több ízben feltűnt Brassópojánán, és egy biztonsági kamera felvétele szerint egy szálloda épületébe is bement – közölte szerdán a brassói polgármesteri hivatal.