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A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.

Székelyhon

2026. június 04., 09:392026. június 04., 09:39

2026. június 04., 10:002026. június 04., 10:00

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A 2007. október 29-én elfogadott 289-es törvény a modern román oktatás megteremtője, Gheorghe Lazăr születésnapját, június 5-ét nyilvánította a pedagógusok napjának.

A nyári vakáció június 19-én kezdődik – emlékeztet az Agerpres hírügynökség.

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Belföld Oktatás
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