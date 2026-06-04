A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok

Fotó: Haáz Vince
Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.
2026. június 04., 09:392026. június 04., 09:39
2026. június 04., 10:002026. június 04., 10:00
A 2007. október 29-én elfogadott 289-es törvény a modern román oktatás megteremtője, Gheorghe Lazăr születésnapját, június 5-ét nyilvánította a pedagógusok napjának.
A nyári vakáció június 19-én kezdődik – emlékeztet az Agerpres hírügynökség.
A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.
A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.
Szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Gyergyószentmiklóson, a Bucsin-negyedben a vízhálózaton végzett javítások miatt.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.
Lakossági fórumot tartott szerda délután a gyergyószentmiklósi polgármester a Régigyár utca mezei része korszerűsítéséhez szükséges kisajátítási eljárásról. Mint elhangzott: aszfalt kerül az úttestre, amely később az országúthoz fog csatlakozni.
Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé.
Kilőtték szerdára virradóra azt a medvét, amelyik az utóbbi időszakban több ízben feltűnt Brassópojánán, és egy biztonsági kamera felvétele szerint egy szálloda épületébe is bement – közölte szerdán a brassói polgármesteri hivatal.
A Regio 3545-ös vonat ütközött össze egy teherautóval Székelyudvarhelyen egy vasúti átjárónál szerda délután. Szerencsére senki nem sérült meg a balesetben.
Megszavazta szerdán a képviselőház mezőgazdasági bizottsága az alapélelmiszerek árréskorlátozásának meghosszabbítását az év végéig – adta hírül Facebook-oldalán Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
Verekedés tört ki egy marosvásárhelyi vendéglő közelében a hétvégén, a rendőrség több férfit is előállított, egyik megsérült, őt kórházba szállították.
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