Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest

A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.

Székelyhon 2026. június 04., 08:232026. június 04., 08:23

A Maros megyei rendőrség közleménye szerint az 57 éves férfi ellen a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanújával vizsgálódik a marosvásárhelyi ügyészség. Őrizetbe vétele előtt két lakásán is házkutatást tartottak, az egyik egy Marosvásárhely központjához közeli ingatlanban van – számolt be az Agerpres. korábban írtuk Szexuális bántalmazási ügyben tartottak házkutatásokat egy román népdalénekesnél Házkutatásokat tartottak szerdán Cristian Pomohaci népdalénekesnél, volt ortodox papnál egy szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben. Több helyszínen vizsgálódtak az ügyészek, köztük egy Marosvásárhely központjához közeli ingatlanban is. A nyomozáshoz közel álló források korábban azt nyilatkozták, hogy 2022 elejétől elkövetett bűncselekmények gyanúját vizsgálják, és

a szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben kiskorúak is érintettek.

Cristian Pomohaci ellen már indult eljárás kiskorúak szexuális kizsákmányolás céljából történő toborzásának gyanúja miatt, és bár vádemelés nélkül lezárták az ügyet, a nagyszebeni érseki konzisztórium

örökre eltiltotta a papságtól a korábban a Maros megyei Székelymosonban szolgáló pópát.