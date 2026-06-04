Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest

Fotó: Olti Angyalka
A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.
A Maros megyei rendőrség közleménye szerint az 57 éves férfi ellen a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanújával vizsgálódik a marosvásárhelyi ügyészség. Őrizetbe vétele előtt két lakásán is házkutatást tartottak, az egyik egy Marosvásárhely központjához közeli ingatlanban van – számolt be az Agerpres.
Házkutatásokat tartottak szerdán Cristian Pomohaci népdalénekesnél, volt ortodox papnál egy szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben. Több helyszínen vizsgálódtak az ügyészek, köztük egy Marosvásárhely központjához közeli ingatlanban is.
A nyomozáshoz közel álló források korábban azt nyilatkozták, hogy 2022 elejétől elkövetett bűncselekmények gyanúját vizsgálják, és
Cristian Pomohaci ellen már indult eljárás kiskorúak szexuális kizsákmányolás céljából történő toborzásának gyanúja miatt, és bár vádemelés nélkül lezárták az ügyet, a nagyszebeni érseki konzisztórium
Mivel ezek után is több panasz érkezett az ortodox egyházhoz Cristian Pomohaci-csal kapcsolatban, a gyulafehérvári érsekség idén májusban körlevelet küldött a Maros és Fehér megyei ortodox egyházi intézményeknek.
Ebben emlékeztettek, hogy Pomohaci-ot kizárták a papságból, és felhívták a figyelmet arra is, hogy az általa a Maros megyei Nagyernyén működtetett templom és kolostor nem tartozik az ortodox egyház fennhatósága alá, az ottani szertartásokat Pomohaci és hozzá hasonló „álpapok” végzik. A körlevélben ugyanakkor azt javasolták a híveknek, hogy ne látogassák a helyet, ne kérjenek szolgáltatásokat Pomohaci-tól és ne járuljanak hozzá az ott zajló különféle pénzgyűjtésekhez.
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