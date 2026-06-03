Szexuális bántalmazási ügyben tartottak házkutatásokat egy román népdalénekesnél

Házkutatásokat tartottak szerdán Cristian Pomohaci népdalénekesnél, volt ortodox papnál egy szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben. Több helyszínen vizsgálódtak az ügyészek, köztük egy Marosvásárhely központjához közeli ingatlanban is.

Cristian Pomohaci ellen már indult eljárás kiskorúak szexuális kizsákmányolás céljából történő toborzásának gyanúja miatt, és bár vádemelés nélkül lezárták az ügyet,

A nyomozáshoz közel álló források szerint 2022 elejétől elkövetett bűncselekmények gyanúját vizsgálják, és kiskorúak is érintettek az ügyben.

a nagyszebeni érseki konzisztórium örökre eltiltotta a papságtól a korábban a Maros megyei Székelymosonban szolgáló pópát.

Mivel ezek után is több panasz érkezett az ortodox egyházhoz Cristian Pomohaci-csal kapcsolatban, a gyulafehérvári érsekség idén májusban újabb körlevelet küldött a Maros és Fehér megyei ortodox egyházi intézményeknek. Ebben emlékeztettek, hogy Pomohaci-ot kizárták a papságból, és felhívják a figyelmet arra is, hogy

az általa a Maros megyei Nagyernyén működtetett templom és kolostor nem tartozik az ortodox egyház fennhatósága alá,

az ottani szertartásokat Pomohaci és hozzá hasonló „álpapok” végzik.

A körlevélben ugyanakkor azt javasolják a híveknek, hogy ne látogassák a helyet, ne kérjenek szolgáltatásokat Pomohaci-tól és ne járuljanak hozzá az ott zajló különféle pénzgyűjtésekhez.