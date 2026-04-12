Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

Székelyhon 2026. április 12., 12:05

Szombat este egy 50 éves, csíkszeredai nő elvesztette uralmát az autója felett a Tető utcában, és frontálisan egy tömbház lépcsőházába hajtott. A csíkszeredai rendőröket éjfél előtt tizenöt perccel riasztották az ütközéshez, amelyben az autó, valamint a lépcsőház bejárati ajtaja és a postaládák is megrongálódtak.

Fotó: Olvasói felvétel

A nő nem fogadta el a kórházba szállítást, a helyszínen részesült orvosi ellátásban. A szonda nem mutatott ki alkoholfogyasztást – közölte a részleteket a Székelyhonnal a Hargita megyei rendőrség sajtóosztálya.

Fotó: Olvasói felvétel

A lakók arról számoltak be, hogy az ütközés hatalmas robajjal járt, és úgy érezték, hogy a tömbház falai is megremegtek.