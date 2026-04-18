Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök

Amikor még „béke volt” köztük. Ilie Bolojan miniszterelnök és Sorin Grindeanu PSD-elnök

Éles hangon bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Ilie Bolojan miniszterelnököt a bizonyos állami vállalatok – köztük a Romgaz, a CEC, a Transgaz vagy a Konstancai Kikötőüzemeltető Vállalat – tőzsdére vitelére vonatkozó szándéka miatt.

Székelyhon 2026. április 18., 17:492026. április 18., 17:49

Grindeanu szombaton a szociáldemokraták egy újabb regionális találkozóján vett részt Temesváron, ahol a párt kormányzati szerepvállalásával kapcsolatos jövő heti belső konzultációról is beszélt. Mint az Agerpres beszámolója szerint kijelentette: a hétfői szavazást követően

„egy új politikai valóság” veszi kezdetét, és meglátásuk szerint könnyen elejét lehet venni a válság elhúzódásának.

Grindeanu ismét leszögezte, hogy a PSD nem fog kisebbségi kormányt támogatni vagy többséget alkotni a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR).

Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik”

– jelentette ki. A politikus reagált Bolojan pénteki nyilatkozatára is, amelyben a kormányfő arról beszélt, hogy „az állam éléskamrájának” kinyitásakor „az élelmiszer-tartalékokat rágó patkányokat” találtak. Grindeanu szerint „az igazi patkányság” a Romgaz, a CEC, a Transgaz vagy a Konstancai Kikötőüzemeltető Vállalat eladása lenne. Hozzátette, ezek mind nyereséges állami vállalatok, amelyek évente bevételt hoznak az államkasszának.

Ha már éléskamrát emlegetett, (...) ez tulajdonképpen az éléskamra teljes kifosztását jelentené”

– nyomatékosította. Grindeanu szerint a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kormány jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni.

Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon”