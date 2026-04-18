Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.

2026. április 18.

A családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények száma 12 029 volt. Ezen belül az ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek száma a 2025 első három hónapjában jegyzett 6741-ről idén 6048-ra csökkent, míg a fenyegetéseké 1421-ről 1561-re, a családelhagyásos eseteké pedig 1076-ról 1169-re nőtt.

Az év első három hónapjában a bíróságok 3989 távoltartási végzést adtak ki, ezek közül 1629 korábban ideiglenes távoltartási parancs volt.