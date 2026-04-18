Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.
2026. április 18., 12:472026. április 18., 12:47
2026. április 18., 13:462026. április 18., 13:46
A családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények száma 12 029 volt. Ezen belül az ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek száma a 2025 első három hónapjában jegyzett 6741-ről idén 6048-ra csökkent, míg a fenyegetéseké 1421-ről 1561-re, a családelhagyásos eseteké pedig 1076-ról 1169-re nőtt.
A vizsgált időszakban a bántalmazók 1575 esetben szegték meg a távoltartási végzést.
A rendőrségi tájékoztatásból az is kiderül, hogy 2026 első három hónapban 1711 agresszort köteleztek elektronikus nyomkövető viselésére – számol be az Agerpres.
Egyre több családon belüli erőszakról szerez tudomást a Hargita megyei rendőrség, ezzel együtt megnőtt a megelőző intézkedéseik száma is. A hatóság úgy véli, ez részben annak tudható be, hogy növekedett a bizalom irántuk az áldozatok részéről.
Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.
Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet.
Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során.
Megkéselt egy fiatal férfi egy másikat Csíkkozmáson a napokban. Feltehetően italozás torkollott agresszióba a két fél között. Az áldozatot kórházban ápolják.
Négy ügynökségének átszervezésére készül a munkaügyi minisztérium. Florin Manole tárcavezető szerint a négy intézményből kettő lesz: az egyik az ellenőrzésekkel, a másik a kifizetések kezelésével foglalkozik majd.
Hónapokkal ezelőtt még szürreálisnak tűnt, hogy a 8 lej körüli benzinár fog „olcsónak” számítani, most mégis ez történik. A világpiaci helyzet és a kormányintézkedések következtében a tíz lejt alulról súroló benzinár visszajött a nyolc lejes tartományba.
Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.
Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.
Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.
Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.
