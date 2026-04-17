Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában

Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken. Az esemény szombaton is folytatódik a Petőfi Sándor utcában.

Barabás Hajnal

2026. április 17., 16:592026. április 17., 16:59

Fotó: Borbély Fanni

Megtelt ízekkel és jó hangulattal a csíkszeredai Petőfi Sándor utca pénteken, ahol másodjára rendezték meg a Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvényt.

A szalonnamustra részeként a nagyközönség is benevezhette sertésszalonnáját ezen a napon, így

az érdeklődők mintegy 14 -féle szalonnát kóstolhattak meg a „felkatonázott” kínálatból, házi kenyérkockákkal, hagymakarikákkal kísérve.
Fotó: Borbély Fanni

Idézet
– sorolta a jó szalonna jellegzetességeit egy másik kóstoló, Halmágyi László. A csíkmenasági férfi azt is elmondta, hogy saját célra tartanak disznót, így maguk készítik el a szalonnát. Szerinte

• Fotó: Borbély Fanni

A kóstolók értékelhették is a megkóstolt mintákat, ezeket az esemény másnapján, szombaton fogják kiértékelni és díjazni.

nemcsak érzékszervi értékelés alapján, hanem laboreredmények alapján is pontozni fogják a szalonnákat

• Fotó: Borbély Fanni

A beküldött szalonnákat öt kategóriában bronz, ezüst és arany minősítésekkel díjazzák a rendezvény második napján, akárcsak a fentebb említett közönségkedvencet.

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?
Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
Bevitte a végső döfést, megvédte címét az Erste Ligában a Gyergyói Hoki Klub (videóval)
Magyar Péter Európa-barát? A román elnök szerint majd kiderül
„Ha ezt nem nyerjük ma meg, én elsírom magam” (videó)
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 17., péntek

Bolojan: Romániának most nincs szüksége politikai válságra

Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. április 17., péntek

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

2026. április 17., péntek

A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.

2026. április 17., péntek

Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

2026. április 17., péntek

Csökkent Románia energiatermelése

Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

2026. április 17., péntek

Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

2026. április 17., péntek

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

2026. április 17., péntek

Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.

2026. április 17., péntek

A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.

2026. április 17., péntek

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

