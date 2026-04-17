Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken. Az esemény szombaton is folytatódik a Petőfi Sándor utcában. Barabás Hajnal 2026. április 17., 16:592026. április 17., 16:59

Fotó: Borbély Fanni

Megtelt ízekkel és jó hangulattal a csíkszeredai Petőfi Sándor utca pénteken, ahol másodjára rendezték meg a Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvényt. A szalonnamustra részeként a nagyközönség is benevezhette sertésszalonnáját ezen a napon, így

az érdeklődők mintegy 14 -féle szalonnát kóstolhattak meg a „felkatonázott” kínálatból, házi kenyérkockákkal, hagymakarikákkal kísérve.

A sertésszalonna minősége nagyban függ attól, hogy hogyan tartják az állatot, mivel etetik, de attól is, hogy miként dolgozzák fel, és sokat számít a fűszerezés is – magyarázta egy csíkszeredai nő, aki szintén végigkóstolta a felhozatalt. Elárulta azt is, hogy ő maga faluról szerzi be a házi szalonnát, illetve a helyi termelők vásárán is szokott vásárolni.

Egy jó szalonna legyen puha, ne legyen rágós, füstölt és fokhagyma íze legyen, a só az alap”

– sorolta a jó szalonna jellegzetességeit egy másik kóstoló, Halmágyi László. A csíkmenasági férfi azt is elmondta, hogy saját célra tartanak disznót, így maguk készítik el a szalonnát. Szerinte

a házi szalonna azért finomabb, mint az ipari mennyiségben előállított termék, mert benne van a készítőjének a lelke.

A kóstolók értékelhették is a megkóstolt mintákat, ezeket az esemény másnapján, szombaton fogják kiértékelni és díjazni. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által szervezett eseménynek azonban van egy szakmai oldala is. Mint Becze István, az egyesület elnöke elmondta, több húsfeldolgozó összesen 25 termékkel nevezett be korábban a szakmai versenyre. Ezeket a mintákat pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének laborjába szállították, így

nemcsak érzékszervi értékelés alapján, hanem laboreredmények alapján is pontozni fogják a szalonnákat

– tudtuk meg.

A beküldött szalonnákat öt kategóriában bronz, ezüst és arany minősítésekkel díjazzák a rendezvény második napján, akárcsak a fentebb említett közönségkedvencet. Az eseményt kulturális-és gyermekprogramok, valamint a helyi termelők vására teszi színesebbé.

