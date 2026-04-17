Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

A nyomozás adatai alapján az említett

Egy 32 és egy 34 éves ember ellen indult eljárás nemzetközi és belföldi kábítószer-kereskedelem gyanújával, miután a hatóságok szerint Spanyolországból szereztek be jelentős mennyiségű kábítószert.

kábítószert egy futárcégen keresztül juttatták Romániába,

a gyanúsítottakat pedig április 15-én érték tetten, amikor át akarták venni a több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó küldeményt, amelyet értékesítésre szántak.

A Szervezett Bűnözés és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) marosvásárhelyi ügyészei április 16-án őrizetbe vették a két személyt, majd a Maros Megyei Törvényszék 30 napos előzetes letartóztatásukat rendelte el.

Az ügyben folytatódik a nyomozás – tájékoztat a Maros megyei rendőrség.