Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.

A fiatalember ellen emberölés, a lány ellen emberölésre való felbujtás miatt emeltek vádat. Ugyanakkor egy 22 éves férfit emberölésben való bűnrészességgel vádolnak – ismerteti az Agerpres.

Az ügyészek szerint a 14 éves lány és a kedvese hidegvérrel ölték meg a nőt, aki ellenezte a kapcsolatukat.

A gyilkosságot a 2025. szeptember 26-ára virradó éjszaka követték el a nő és a lány bukaresti lakásán.