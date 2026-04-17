Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.
A fiatalember ellen emberölés, a lány ellen emberölésre való felbujtás miatt emeltek vádat. Ugyanakkor egy 22 éves férfit emberölésben való bűnrészességgel vádolnak – ismerteti az Agerpres.
Az ügyészek szerint a 14 éves lány és a kedvese hidegvérrel ölték meg a nőt, aki ellenezte a kapcsolatukat.
A gyilkosságot a 2025. szeptember 26-ára virradó éjszaka követték el a nő és a lány bukaresti lakásán.
Az ügyészek szerint a nő lánya adta a kést a férfi kezébe.
Az altatókat a 22 éves fiatalember szerezte be és a beadásuk előkészítésében is segített – áll a vádiratban.
A holttestet több napig a lakásban tartották, majd egy műanyag zsákban elásták az Ilfov megyei Cernica település közelében levő erdőben. Itt találták meg a hatóságok, előrehaladott bomlási állapotban.
Jelenleg mindhárom vádlott előzetes letartóztatásban van.
Az ügyet a bukaresti törvényszék tárgyalja.
