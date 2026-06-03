Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen

Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.

Felgyorsultak az események azóta, hogy kb. egy hónapja tájékoztatták Székelyudvarhelyt, nyert az ifjúsági lakások építésére leadott pályázat – mondta Szakács-Paál István polgármester a napirendek megtárgyalása előtt. Hangsúlyozta, a szerdai, soron kívüli tanácsülésre is azért van szükség, hogy csütörtökön személyesen adhassa le Bukarestben a projekttel kapcsolatos dossziét.

„Tudva azt, hogy több mint háromszázan várnak ANL-lakásra, meggyőződésem, hogy a város számára nagyon fontos projektről van szó. Éppen ezért kérni fogjuk, hogy mielőbb kezdődjön el a tervezés. Reméljük ugyanakkor, hogy a kivitelezés is elkezdődhet jövőre” – közölte az elöljáró.