Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen

Negyvenkét új ifjúsági lakás fog épülni. Archív
Fotó: Erdély Bálint Előd
Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.
2026. június 03., 11:012026. június 03., 11:01
2026. június 03., 11:022026. június 03., 11:02
Felgyorsultak az események azóta, hogy kb. egy hónapja tájékoztatták Székelyudvarhelyt, nyert az ifjúsági lakások építésére leadott pályázat – mondta Szakács-Paál István polgármester a napirendek megtárgyalása előtt. Hangsúlyozta, a szerdai, soron kívüli tanácsülésre is azért van szükség, hogy csütörtökön személyesen adhassa le Bukarestben a projekttel kapcsolatos dossziét.
„Tudva azt, hogy több mint háromszázan várnak ANL-lakásra, meggyőződésem, hogy a város számára nagyon fontos projektről van szó. Éppen ezért kérni fogjuk, hogy mielőbb kezdődjön el a tervezés. Reméljük ugyanakkor, hogy a kivitelezés is elkezdődhet jövőre” – közölte az elöljáró.
A határozattervezet bemutatásakor elhangzott az is, hogy a telek közművesítését az önkormányzatnak kell majd megoldania.
Simon Mária Tímea, a székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója a közelgő városnapokon résztvevő árusokra vonatkozó szabályzatot mutatta be. Az árusokat termékeik alapján kategorizálták, és ennek megfelelően bérelhetnek helyszíneket, licit útján.
Fontos változás az előző évekhez képest, hogy az eladóknak bankkártyás fizetési lehetőséget is kell biztosítaniuk. A bemutatást követően a képviselő-testület jóváhagyta a tervezetet.
Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.
Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.
Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.
Több helyszínen is útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani Székelyudvarhelyen, a folyamatban lévő beruházások és útfelújítási munkálatok miatt szerdán – értesíti a városvezetés.
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