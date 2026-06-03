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Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen

Negyvenkét új ifjúsági lakás fog épülni. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Negyvenkét új ifjúsági lakás fog épülni. Archív

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 03., 11:012026. június 03., 11:01

2026. június 03., 11:022026. június 03., 11:02

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Felgyorsultak az események azóta, hogy kb. egy hónapja tájékoztatták Székelyudvarhelyt, nyert az ifjúsági lakások építésére leadott pályázat – mondta Szakács-Paál István polgármester a napirendek megtárgyalása előtt. Hangsúlyozta, a szerdai, soron kívüli tanácsülésre is azért van szükség, hogy csütörtökön személyesen adhassa le Bukarestben a projekttel kapcsolatos dossziét.

„Tudva azt, hogy több mint háromszázan várnak ANL-lakásra, meggyőződésem, hogy a város számára nagyon fontos projektről van szó. Éppen ezért kérni fogjuk, hogy mielőbb kezdődjön el a tervezés. Reméljük ugyanakkor, hogy a kivitelezés is elkezdődhet jövőre” – közölte az elöljáró.

A tanácsülésen egy csereháti, 6500 négyzetméteres területet adtak ingyenes használatba az Országos Lakásügynökségnek, ahol 42 ifjúsági lakás fog épülni.

A határozattervezet bemutatásakor elhangzott az is, hogy a telek közművesítését az önkormányzatnak kell majd megoldania.

Városnapokra készülve

Simon Mária Tímea, a székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója a közelgő városnapokon résztvevő árusokra vonatkozó szabályzatot mutatta be. Az árusokat termékeik alapján kategorizálták, és ennek megfelelően bérelhetnek helyszíneket, licit útján.

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Fontos változás az előző évekhez képest, hogy az eladóknak bankkártyás fizetési lehetőséget is kell biztosítaniuk. A bemutatást követően a képviselő-testület jóváhagyta a tervezetet.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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