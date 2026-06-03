Még vissza lehetett aludni a hajnali földrengés után

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A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt szerdán 3 óra 27 perckor Buzău megyében, a Vrancea szeizmikus térségben – közölte az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP).
A földmozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 50 km-re volt Buzăutól, 59 km-re Foksánytól, 65 km-re Sepsiszentgyörgytől és 68 km-re Brassótól.
Júniusban eddig három földrengést jegyeztek, a Richter-skála szerint erősségük 2,2 és 3,3 között volt.
Az idei év legerősebb földrengése 4,5-ös erősségű volt, és február 26-án következett be Vrancea megyében.
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