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Még vissza lehetett aludni a hajnali földrengés után

• Fotó: 123RF

Fotó: 123RF

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A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt szerdán 3 óra 27 perckor Buzău megyében, a Vrancea szeizmikus térségben – közölte az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. június 03., 09:332026. június 03., 09:33

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A földmozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 50 km-re volt Buzăutól, 59 km-re Foksánytól, 65 km-re Sepsiszentgyörgytől és 68 km-re Brassótól.

Júniusban eddig három földrengést jegyeztek, a Richter-skála szerint erősségük 2,2 és 3,3 között volt.

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Az idei év legerősebb földrengése 4,5-ös erősségű volt, és február 26-án következett be Vrancea megyében.

Belföld
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