Még vissza lehetett aludni a hajnali földrengés után

A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengés volt szerdán 3 óra 27 perckor Buzău megyében, a Vrancea szeizmikus térségben – közölte az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP).

A földmozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 50 km-re volt Buzăutól, 59 km-re Foksánytól, 65 km-re Sepsiszentgyörgytől és 68 km-re Brassótól.

Júniusban eddig három földrengést jegyeztek, a Richter-skála szerint erősségük 2,2 és 3,3 között volt.

Hirdetés

Az idei év legerősebb földrengése 4,5-ös erősségű volt, és február 26-án következett be Vrancea megyében.