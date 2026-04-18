Alig nyolc lej fölött a benzin-, kilenc lej alatt a gázolajár

Hónapokkal ezelőtt még szürreálisnak tűnt, hogy a 8 lej körüli benzinár fog „olcsónak” számítani, most mégis ez történik. A világpiaci helyzet és a kormányintézkedések következtében a tíz lejt alulról súroló benzinár visszajött a nyolc lejes tartományba.
2026. április 18., 09:36
35 banival csökkent a standard benzin ára csütörtöktől az OMV és a Petrom-kutakon, a gázolaj litere pedig 30 banival került kevesebbe. Az árak tovább mérsékelődtek szombaton, ugyanis a peco-online ármonitorozó adatbázis szerint szombaton már
Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.
Az OMV, Rompetrol, valamint a Lukoil-kutaknál 8 lej 28 baniba kerül a standard benzin litere, a legdrágábbnak számító Mol pedig valamiért kikerült az adatbázisból (ez már korábban is megtörtént, de később visszakerültek ennek a kútnak is az árai).
A gázolaj ára is lejött kilenc lej alá szombatra a legolcsóbbnak számító Petrom-töltőállomásokon: míg csütörtökön 9,28 lejért lehetett gázolajat tankolni, addig
Az OMV-nél, a Rompetrolnál és a Lukoilnál pedig egységesen 9,02 lejbe kerül a dízel litere.
Az árak mérsékelődéséhez az is hozzájárulhat, hogy péntektől ismét megnyitotta Irán a legnagyobb kereskedelmi útvonalnak számító Hormuzi-szorost, ahol ismét járhatnak a hajók.
Irán beleegyezett abba, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost – írta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán pénteken. Az elnök Truth Social oldalán megjelent újabb pénteki bejegyzésében azt írta, hogy a meghatározó hajózási útvonal nem válik ismét „fegyverré a világ ellen”.
