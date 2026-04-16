Újból csökkent az üzemanyagok ára

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.

2026. április 16., 10:29

2026. április 16., 10:392026. április 16., 10:39

35 banival csökkent a benzin ára a Petrom és az OMV kutakon csütörtöktől, a gázolaj pedig 30 banival kerül kevesebbe.

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán

A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől – derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.

A peco-online adatbázisa szerint Csíkszeredában a Petrom üzemanyagtöltő-állomásokon 8 lej 37 baniba kerül a benzin litere, az OMV-nél 8 lej 48 banit kérnek, a Rompetrolnál 8,82 lejért lehet tankolni, míg a Lukoilnál 8,89 lejért. A legdrágább továbbra is a Mol, ahol 9 lej 10 banit kérnek a benzin literéért.

Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk
Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.

A gázolaj litere 9,28 lejbe kerül a legolcsóbbnak számító Petrom-kutakon, míg a legdrágábbnak számító Mol-nál 9,67 lejért lehet tankolni.

Az iráni konfliktus kirobbanása nyomán elindult dráguláshullám után nem lehet még fellélegezni, mert hiába csökken a nyersolaj világpiaci ára, még nem fognak visszatérni a benzinárak a konfliktus előtti, 8 lej alatti szintre.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 16., csütörtök

Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták
Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták
2026. április 16., csütörtök

Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták
2026. április 16., csütörtök

Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa

Nem kényszerül elbocsátásokra Hargita Megye Tanácsa, miután az intézményt már tavaly nyáron átszervezték. Így az új közigazgatási reform nem érinti a működésüket: a sürgősségi kormányrendelet által előírt keretszámba „kényelmesen” beleférnek.

Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa
Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa
2026. április 16., csütörtök

Könnyedén belefért az előírt létszámkeretbe Hargita Megye Tanácsa
2026. április 15., szerda

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal
Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal
2026. április 15., szerda

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal
2026. április 15., szerda

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet
Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet
2026. április 15., szerda

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet
2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök
2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
2026. április 15., szerda

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén
Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén
2026. április 15., szerda

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén
2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat
2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják
2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
2026. április 15., szerda

Döntőben a szejkefürdői Insect Park, az Ön szavazata is számít!
