Újból csökkent az üzemanyagok ára

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.
2026. április 16., 10:29
35 banival csökkent a benzin ára a Petrom és az OMV kutakon csütörtöktől, a gázolaj pedig 30 banival kerül kevesebbe.
A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől – derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.
A peco-online adatbázisa szerint Csíkszeredában a Petrom üzemanyagtöltő-állomásokon 8 lej 37 baniba kerül a benzin litere, az OMV-nél 8 lej 48 banit kérnek, a Rompetrolnál 8,82 lejért lehet tankolni, míg a Lukoilnál 8,89 lejért. A legdrágább továbbra is a Mol, ahol 9 lej 10 banit kérnek a benzin literéért.
Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.
A gázolaj litere 9,28 lejbe kerül a legolcsóbbnak számító Petrom-kutakon, míg a legdrágábbnak számító Mol-nál 9,67 lejért lehet tankolni.
Az iráni konfliktus kirobbanása nyomán elindult dráguláshullám után nem lehet még fellélegezni, mert hiába csökken a nyersolaj világpiaci ára, még nem fognak visszatérni a benzinárak a konfliktus előtti, 8 lej alatti szintre.
