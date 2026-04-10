Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.

A Peco Online adatai szerint pénteken Székelyudvarhelyen több töltőállomáson – a Petrom hálózatában – is 8,72 lej/literes áron lehet benzint tankolni, míg a dízel ára 9,58 és 10,02 lej/liter között mozog. Hasonlóak az árak Csíkszeredában is:

a benzin ára 8,72 lejnél kezdődik, a gázolaj pedig jellemzően 9 lej fölött van.

Az árak alakulása különösen annak fényében látványos, hogy alig több mint két héttel ezelőtt történelmi szintet értek el az üzemanyagárak Székelyföldön: akkor egy liter standard gázolaj ára több helyen átlépte a 10 lejes küszöböt, míg a benzin ára 9,2–9,3 lej körül mozgott.

Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.

Ehhez képest a mostani 8,7 lej körüli benzin- és 9 lej körüli dízelárak egyértelmű visszaesést jeleznek, még ha a folyamat inkább tekinthető a korábbi drágulási hullám korrekciójának, mintsem tartós árcsökkenés kezdetének.

Jelentős eltérések a kutak között

A Peco Online adatai alapján ugyanazon városon belül is vannak eltérések: Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is