Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.
A Peco Online adatai szerint pénteken Székelyudvarhelyen több töltőállomáson – a Petrom hálózatában – is 8,72 lej/literes áron lehet benzint tankolni, míg a dízel ára 9,58 és 10,02 lej/liter között mozog. Hasonlóak az árak Csíkszeredában is:
Az árak alakulása különösen annak fényében látványos, hogy alig több mint két héttel ezelőtt történelmi szintet értek el az üzemanyagárak Székelyföldön: akkor egy liter standard gázolaj ára több helyen átlépte a 10 lejes küszöböt, míg a benzin ára 9,2–9,3 lej körül mozgott.
Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.
Ehhez képest a mostani 8,7 lej körüli benzin- és 9 lej körüli dízelárak egyértelmű visszaesést jeleznek, még ha a folyamat inkább tekinthető a korábbi drágulási hullám korrekciójának, mintsem tartós árcsökkenés kezdetének.
A Peco Online adatai alapján ugyanazon városon belül is vannak eltérések: Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az illetékesek jelezték: jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon, így az árak alakulását elsősorban a piaci folyamatok befolyásolják.
Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.
Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.
Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.
Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.
Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.
Részvételre buzdítja a határon túli magyarokat az országgyűlési választásokon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.
