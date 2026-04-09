Bolojan: jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon

Fotó: Borbély Fanni

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon. Hangsúlyozta, hogy az állami beavatkozások célja a piac versenyképességének megőrzése és az ellátási láncok zavartalan működésének biztosítása.

Székelyhon

2026. április 09., 09:212026. április 09., 09:21

A kormányfő Nicușor Dan államfő bejelentésére reagált, miszerint folyamatban van egy üzemanyagpiaci válságforgatókönyv kidolgozása, amiről a Cotroceni-palotában tartott tanácskozáson született döntés – írja az Agerpres.

Bolojan elmondta, hogy az energiaügyi minisztériumtól és a cotroceni-i egyeztetéseken részt vevő szakértőktől kapott információk szerint

jelenleg nincs ellátási zavar a román piacon.

Hozzátette: a kormány árcsökkentő intézkedéseinek célja, hogy a piac versenyképes maradjon, az importőrök továbbra is behozhassák a gázolajat, és ne alakuljon ki termékhiány.

A miniszterelnök azt is fontosnak nevezte, hogy az ellátási láncok működőképesek maradjanak, és a globális piac zavarainak hatását a lehető legkisebbre csökkentsék.

Belföld Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Még kitart a bolondos áprilisi idő, de már látszik a vége

Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Új bölcsőde épül Székelykeresztúron: az alap ásásánál tartanak

A lakossági igényekre reagálva 40 férőhelyes bölcsőde építése kezdődött meg Székelykeresztúr legnépesebb negyedeinek közelében. A 15 millió lejes, állami finanszírozású beruházás a környezetrendezést is magában foglalja.

Ami Csíkszereda legtöbb pontján már nem rendeltetésszerűen működik, azt most vezetik be Marosvásárhelyen

Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.

Nem fizetnek azonnal, előbb tárgyalnak a Pfizerrel

Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő

A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.

Több stratégiai irányt jelöltek ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére

A kormány öt stratégiai irányt jelölt ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére az árak csökkentése és az energiabiztonság javítása érdekében – jelentette ki szerdán Ilie Bolojan miniszterelnök.

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgyön, ketten sérültek meg

Közlekedési baleset történt szerdán kora este Sepsiszentgyörgyön, két gépjármű ütközött, a baleset következtében pedig két személy kórházba került.

Nicușor Dan aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket

Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.

Nicușor Dan: Oroszország folytatja a hibrid háborút; kibertámadásokat hárított el az FBI és partnerszervezetei

A nyugati államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadást hárított el az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) partnerintézményeivel, köztük a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen – adta hírül Nicușor Dan államfő.

