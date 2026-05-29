Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sok ezer gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni védőoltást

Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint országszerte 2023-ban érte el a mélypontot az átoltottság, amit két fertőzéshullám is követett

Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint országszerte 2023-ban érte el a mélypontot az átoltottság, amit két fertőzéshullám is követett. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Országszerte majdnem húszezer olyan gyermeket azonosítottak egy egészségügyi tájékoztató kampány során a múlt hónapban, akik nem kapták meg a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni oltást. Történelmi mélyponton az átoltottsági arány.

Széchely István

2026. május 29., 21:312026. május 29., 21:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az oltások pótlása érdekében az Országos Közegészségügyi Intézet és az egészségügyi minisztérium által megszervezett tájékoztató kampányba – amely nyolc megyében zajlott – a Romániai Vöröskereszt humanitárius szervezet is bekapcsolódott.

A kezdeményezésre szükség is volt, ugyanis a közegészségügyi intézet adatai szerint történelmi mélypontra csökkent az utóbbi években a háromkomponensű oltás átoltottsági aránya az országban, a kanyarós megbetegedések száma pedig eközben többször riasztóan megugrott.

Hirdetés

A romló adatok oka

  • az oltásellenes nézetek terjedése mellett az is,

  • hogy az egészségügyi rendszer nem éri el a rendezetlen családi helyzetben és a hátrányos helyzetű közösségekben élők egy részét,

  • ugyanakkor voltak időszakok, amikor oltóanyaghiány alakult ki az országban.

Az oltóanyag most is fogytán van, ugyanis a megyei népegészségügyi igazgatóságok átiratot kaptak a napokban, amelyben a készletek újraosztására kérik a megyei szakhatóságokat.

„Tartok is kicsit attól, hogy megint oltóanyag-probléma kezdett mutatkozni, mert írtak, hogy adjunk más megyéknek, ha van fölösleg, mert júliusban hoznak utánpótlást” – közölte a témával kapcsolatban Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Amikor arra kérik a megyéket, hogy egymás közt egyenlítsék ki a készleteket, az mindig azt jelenti, hogy valahol hiány van.

A kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni, ROR-ként is ismert oltást illető átoltottságot tekintve Hargita megye jobban áll az országos átlagnál, jelezte Tar Gyöngyi, de az igazgatóságtól kapott adatok Hargita megye esetében is csökkenő átoltottságot mutatnak.

  • Az oltás első adagját egyéves,

  • a teljes védettséghez szükséges emlékeztető oltást pedig ötéves korban kapják meg a gyermekek.

Ugyan általában a második oltást jóval kevesebben kapják meg, Hargita megyében erre van ellenpélda is.

„Később ki tudja, hogy elérhető lesz-e az anyuka”

Az igazgatóság két év júliusának adatait közölte. E szerint a 2023 júliusában született gyermekek 83,97 százaléka kapta meg az ROR-oltás első adagját múlt év tavaszáig. Az egy évvel később, tehát 2024 júliusában születettek esetében ez az arány már csak 80,25 százalék volt, az országos oltásnyilvántartásból származó idén februári adatok szerint.

Az átoltottsági adatok alakulásába több minden beleszól, attól is függ, hogy az adott időszakban volt-e elég oltóanyag, hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Ha fogytán van, már az is megzavarja a folyamatot, ugyanis ha szólnak a háziorvosoknak a készletek apadásáról, akkor ők kéretik be oltásra a kisbabákat, „később pedig ki tudja, hogy elérhető lesz-e az anyuka”, magyarázta a megyei tisztifőorvos.

Az emlékeztető oltással való átoltottságot tekintve Hargita megye jócskán az országos átlag fölött áll.

A 2018-ban születetteknek – akiket az oltásnaptár szerint 2023-ban kellett beoltsanak a második ROR-vakcinával – a 86,95 százaléka meg is kapta a védőoltás emlékeztető adagját, derül ki az igazgatóság által közölt adatokból.

Csökkenő átoltottság, mélypontok és fertőzéscsúcsok

Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint országszerte 2023-ban érte el a mélypontot a második oltással való átoltottság, akkor az ötéves gyermekeknek kevesebb mint a 65 százaléka kaptak meg az emlékeztető oltást. 2024-ben kissé nőtt ez a szám, az akkori ötévesek 69,4 százalékát oltatták be szüleik.

Az első oltásadagot is 2023-ban kapták meg a legkevesebben, a 80 százalékot sem érte el ez az arány az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint. A rá következő évben itt is enyhe növekedés látható, akkor már kevéssel meghaladta a 80 százalékot a beoltott egyévesek aránya.

Az adatok szerint 2005-ben még mindkét oltásadag átoltottsági aránya 97 százalék körül volt országszerte. 2009-től kezdődött ez jelentősebben csökkenni,

előbb az emlékeztető oltásra, majd az első oltásra vonatkozó adatok is.

Az első mélypont 2015-ben volt, amikor az első oltást az egyéves gyermekeknek már csak alig több mint a 85 százaléka kapta meg, az emlékeztető oltást pedig az ötéveseknek már a 70 százaléka sem.

Ezután kissé nőtt az átoltottság mindkét adag esetében, majd 2019 után újra csökkenni kezdett, 2023-ra elérve a mélypontot. Ezután következett be a kanyarós megbetegedések ugrásszerű növekedése az országban:

két alkalommal, 2024 és 2025 elején is jelentősen megnőtt a fertőzések száma.

Az Országos Közegészségügyi Intézet által közölt adatok szerint 2023 januárjától a 2025-ös esztendő végéig 35 736 kanyarós megbetegedés és 30 haláleset volt az országban.

A kanyaró (latinul morbilli) egy rendkívül fertőző, vírus által okozott megbetegedés. Cseppfertőzéssel, azaz köhögéssel és tüsszentéssel terjed.

A mumpsz (parotitis epidemica, köznyelven járványos fültőmirigy-gyulladás) egy kifejezetten ragályos, vírusos fertőző betegség, amely elsősorban a fül alatt és az állkapocs mellett található nyálmirigyek (fültőmirigyek) fájdalmas duzzanatával jár. A kórokozó kizárólag embereket betegít meg, és a fertőzésen való átesés után élethosszig tartó immunitás alakul ki.

A rózsahimlő (rubeola) egy rendkívül ragályos vírusos megbetegedés, amely cseppfertőzéssel terjed. Jellemzően enyhe lefolyású, lázzal, nyirokcsomó-duzzanattal és testszerte megjelenő apró, rózsaszín kiütésekkel jár. Legfőbb veszélyét a várandósokra gyakorolt hatása jelenti, mivel a magzatban súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Székelyhon

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Székelyhon

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Székely Sport

Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Krónika

Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Székely Sport

A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
2026. május 29., péntek

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Hirdetés
2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) ügyeletes meteorológusa, Oana Catrina.

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!