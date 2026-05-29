Sok ezer gyermek nem kapta meg a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni védőoltást

Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint országszerte 2023-ban érte el a mélypontot az átoltottság, amit két fertőzéshullám is követett. Képünk illusztráció

Országszerte majdnem húszezer olyan gyermeket azonosítottak egy egészségügyi tájékoztató kampány során a múlt hónapban, akik nem kapták meg a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő elleni oltást. Történelmi mélyponton az átoltottsági arány.

Széchely István 2026. május 29., 21:312026. május 29., 21:31

Az oltások pótlása érdekében az Országos Közegészségügyi Intézet és az egészségügyi minisztérium által megszervezett tájékoztató kampányba – amely nyolc megyében zajlott – a Romániai Vöröskereszt humanitárius szervezet is bekapcsolódott. A kezdeményezésre szükség is volt, ugyanis a közegészségügyi intézet adatai szerint történelmi mélypontra csökkent az utóbbi években a háromkomponensű oltás átoltottsági aránya az országban, a kanyarós megbetegedések száma pedig eközben többször riasztóan megugrott. Hirdetés A romló adatok oka az oltásellenes nézetek terjedése mellett az is,

hogy az egészségügyi rendszer nem éri el a rendezetlen családi helyzetben és a hátrányos helyzetű közösségekben élők egy részét,

ugyanakkor voltak időszakok, amikor oltóanyaghiány alakult ki az országban. Az oltóanyag most is fogytán van, ugyanis a megyei népegészségügyi igazgatóságok átiratot kaptak a napokban, amelyben a készletek újraosztására kérik a megyei szakhatóságokat. „Tartok is kicsit attól, hogy megint oltóanyag-probléma kezdett mutatkozni, mert írtak, hogy adjunk más megyéknek, ha van fölösleg, mert júliusban hoznak utánpótlást” – közölte a témával kapcsolatban Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Amikor arra kérik a megyéket, hogy egymás közt egyenlítsék ki a készleteket, az mindig azt jelenti, hogy valahol hiány van.

A kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni, ROR-ként is ismert oltást illető átoltottságot tekintve Hargita megye jobban áll az országos átlagnál, jelezte Tar Gyöngyi, de az igazgatóságtól kapott adatok Hargita megye esetében is csökkenő átoltottságot mutatnak. Az oltás első adagját egyéves,

a teljes védettséghez szükséges emlékeztető oltást pedig ötéves korban kapják meg a gyermekek. Ugyan általában a második oltást jóval kevesebben kapják meg, Hargita megyében erre van ellenpélda is. „Később ki tudja, hogy elérhető lesz-e az anyuka” Az igazgatóság két év júliusának adatait közölte. E szerint a 2023 júliusában született gyermekek 83,97 százaléka kapta meg az ROR-oltás első adagját múlt év tavaszáig. Az egy évvel később, tehát 2024 júliusában születettek esetében ez az arány már csak 80,25 százalék volt, az országos oltásnyilvántartásból származó idén februári adatok szerint. Az átoltottsági adatok alakulásába több minden beleszól, attól is függ, hogy az adott időszakban volt-e elég oltóanyag, hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Ha fogytán van, már az is megzavarja a folyamatot, ugyanis ha szólnak a háziorvosoknak a készletek apadásáról, akkor ők kéretik be oltásra a kisbabákat, „később pedig ki tudja, hogy elérhető lesz-e az anyuka”, magyarázta a megyei tisztifőorvos.

Az emlékeztető oltással való átoltottságot tekintve Hargita megye jócskán az országos átlag fölött áll.

A 2018-ban születetteknek – akiket az oltásnaptár szerint 2023-ban kellett beoltsanak a második ROR-vakcinával – a 86,95 százaléka meg is kapta a védőoltás emlékeztető adagját, derül ki az igazgatóság által közölt adatokból. Csökkenő átoltottság, mélypontok és fertőzéscsúcsok Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint országszerte 2023-ban érte el a mélypontot a második oltással való átoltottság, akkor az ötéves gyermekeknek kevesebb mint a 65 százaléka kaptak meg az emlékeztető oltást. 2024-ben kissé nőtt ez a szám, az akkori ötévesek 69,4 százalékát oltatták be szüleik. Az első oltásadagot is 2023-ban kapták meg a legkevesebben, a 80 százalékot sem érte el ez az arány az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint. A rá következő évben itt is enyhe növekedés látható, akkor már kevéssel meghaladta a 80 százalékot a beoltott egyévesek aránya.

Az adatok szerint 2005-ben még mindkét oltásadag átoltottsági aránya 97 százalék körül volt országszerte. 2009-től kezdődött ez jelentősebben csökkenni,

előbb az emlékeztető oltásra, majd az első oltásra vonatkozó adatok is. Az első mélypont 2015-ben volt, amikor az első oltást az egyéves gyermekeknek már csak alig több mint a 85 százaléka kapta meg, az emlékeztető oltást pedig az ötéveseknek már a 70 százaléka sem. Ezután kissé nőtt az átoltottság mindkét adag esetében, majd 2019 után újra csökkenni kezdett, 2023-ra elérve a mélypontot. Ezután következett be a kanyarós megbetegedések ugrásszerű növekedése az országban:

két alkalommal, 2024 és 2025 elején is jelentősen megnőtt a fertőzések száma.

Az Országos Közegészségügyi Intézet által közölt adatok szerint 2023 januárjától a 2025-ös esztendő végéig 35 736 kanyarós megbetegedés és 30 haláleset volt az országban.