Történelmi nap a benzinkutaknál

Múlt hét elején még 8,59 lej volt a benzin és 9,11 lej a gázolaj ára. Minden új szállítmány drágább?

Múlt hét elején még 8,59 lej volt a benzin és 9,11 lej a gázolaj ára. Minden új szállítmány drágább?

Fotó: Székelyhon

Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.

Székelyhon

2026. március 25., 08:102026. március 25., 08:10

2026. március 25., 08:152026. március 25., 08:15

Bármennyire is igyekezett első indulatában „arcátlan hazugságnak” nevezni az energiaügyi miniszter az üzemanyagok 10 lejre történő drágulási szintjét, később pedig visszakozni,

az előrejelzés nagyon hamar beigazolódott:

szerdán szinte minden kútnál elérte a 10 lejt a standard gázolaj literenkénti ára, a benzin pedig jócskán meghaladta a 9 lejt. Jelen helyzetben pedig nehéz megmondani, hogy hol a vége.

Ami biztos, múlt héten minden nap drágult az üzemanyag, hétköznap rendszerint 10 banival naponta, szombaton 15-tel, vasárnap 7–8 banival. S noha két héttel ezelőtt is naponta emelkedett az üzemanyagok ára, hétvégén nem drágítottak, szemben a múlt héttel, amikor szombaton, illetve vasárnap is nagyobb árakat függesztettek ki a töltőállomásoknál.

Jelenleg ott tartunk, hogy Csíkszeredában, illetve Székelyudvarhelyen is

  • 10 lej és néhány baniba kerül egy liter standard gázolaj (a piacvezető Petrom is 10 lej fölé ment, egyedül a Mol maradt pár banival 10 lej alatt szerdán reggel, de ott az elmúlt napok tapasztalatai alapján délelőtt függesztik ki az új árakat),

  • egy liter benzin pedig 9,20–9,30 lejbe kerül az online ár-összehasonlító oldal adatai szerint.

Úgy, hogy március 7-én még 8 lej 20 bani volt egy liter standard benzin, ahogy azt a lenti kép is mutatja…

Múlt csütörtökön Nicușor Dan államfő egy sajtótájékoztatón azt ígérte, hogy a kormány a következő napokban bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot. Elmondása szerint már tárgyaltak a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülésén a témáról, és az illetékes miniszterek több lehetséges forgatókönyvet ismertettek.

Hétfőn a kormány bejelentette, kedden sürgősségi rendelettel avatkoznak be, válsághelyzetet hirdetve a kőolaj és kőolajtermékek piacán, aztán kedden délután elhalasztották, így szerdán – immár jó szokás szerint – ismét drágulhatott az üzemanyag.

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!

A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!
Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!
2026. március 25., szerda

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!
2026. március 25., szerda

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak
Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak
2026. március 25., szerda

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak
2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
2026. március 24., kedd

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat
Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat
2026. március 24., kedd

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat
2026. március 24., kedd

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt
Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt
2026. március 24., kedd

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt
2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában
Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában
2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában
2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről
Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről
2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről
2026. március 24., kedd

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe
Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe
2026. március 24., kedd

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe
2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat
Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat
2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat
2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára
Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára
2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára
