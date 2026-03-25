Történelmi nap a benzinkutaknál

Múlt hét elején még 8,59 lej volt a benzin és 9,11 lej a gázolaj ára. Minden új szállítmány drágább?
Fotó: Székelyhon
Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.
2026. március 25., 08:10
Bármennyire is igyekezett első indulatában „arcátlan hazugságnak” nevezni az energiaügyi miniszter az üzemanyagok 10 lejre történő drágulási szintjét, később pedig visszakozni,
szerdán szinte minden kútnál elérte a 10 lejt a standard gázolaj literenkénti ára, a benzin pedig jócskán meghaladta a 9 lejt. Jelen helyzetben pedig nehéz megmondani, hogy hol a vége.
Ami biztos, múlt héten minden nap drágult az üzemanyag, hétköznap rendszerint 10 banival naponta, szombaton 15-tel, vasárnap 7–8 banival. S noha két héttel ezelőtt is naponta emelkedett az üzemanyagok ára, hétvégén nem drágítottak, szemben a múlt héttel, amikor szombaton, illetve vasárnap is nagyobb árakat függesztettek ki a töltőállomásoknál.
Jelenleg ott tartunk, hogy Csíkszeredában, illetve Székelyudvarhelyen is
10 lej és néhány baniba kerül egy liter standard gázolaj (a piacvezető Petrom is 10 lej fölé ment, egyedül a Mol maradt pár banival 10 lej alatt szerdán reggel, de ott az elmúlt napok tapasztalatai alapján délelőtt függesztik ki az új árakat),
egy liter benzin pedig 9,20–9,30 lejbe kerül az online ár-összehasonlító oldal adatai szerint.
Úgy, hogy március 7-én még 8 lej 20 bani volt egy liter standard benzin, ahogy azt a lenti kép is mutatja…
Fotó: Székelyhon
Múlt csütörtökön Nicușor Dan államfő egy sajtótájékoztatón azt ígérte, hogy a kormány a következő napokban bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot. Elmondása szerint már tárgyaltak a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülésén a témáról, és az illetékes miniszterek több lehetséges forgatókönyvet ismertettek.
Hétfőn a kormány bejelentette, kedden sürgősségi rendelettel avatkoznak be, válsághelyzetet hirdetve a kőolaj és kőolajtermékek piacán, aztán kedden délután elhalasztották, így szerdán – immár jó szokás szerint – ismét drágulhatott az üzemanyag.
