Már minden kúton 9 lej fölött van az üzemanyag ára

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Nem maradt egyetlen olyan töltőállomás Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson sem, ahol 9 lejnél olcsóbban lehetne tankolni: a legfrissebb adatok szerint minden nagy szolgáltatónál átlépte ezt a határt az üzemanyag ára.
A Peco Online árfigyelő vasárnapi adatai alapján Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson már a legolcsóbb kút is pontosan 9 lejért kínálja a benzint, míg több helyen ennél magasabb árakkal találkozhatnak az autósok. Mindkét városban 9 és 9,07 lej között alakul a literenkénti ár a különböző töltőállomásokon.
Hasonló a helyzet Csíkszeredában is, ahol szintén minden nagy szolgáltató átlépte a 9 lejes küszöböt. Itt az árak 9,02 és 9,07 lej között mozognak, tehát
Különösen gyors az áremelkedés üteme: néhány nappal korábban még 8 lej körüli árak voltak jellemzők, és csak a prémium üzemanyagok közelítették meg a 9 lejes szintet. Pénteken viszont már arról számoltunk be, hogy több csíkszeredai benzinkútnál is közelíti a literenkénti kilenc lejt a benzin ára, míg a dízel literét 10 lej fölött lehet tankolni egyes töltőállomásokon. Székelyudvarhelyen azonban akkor még nem lépte túl a 9 lejt a benzin ára, ott a legdrágábban a Petrom-kutaknál lehetett tankolni egy nappal korábban, ahol 8,94 lejbe kerül a benzin litere.
Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.
Szombat reggelre viszont a 9 lej lett az új „alapár”. A szakértők már korábban figyelmeztettek, hogy
A mostani adatok alapján pedig ez a forgatókönyv egyre kevésbé tűnik távolinak. Mint ismert, az elmúlt időszakban a Közel-keleti válság miatt ugrott meg az olaj világpiaci ára, ebből kifolyólag pedig világszerte drágul az üzemanyag. Míg Magyarországon ársapkát vezettek be a tankolásra, addig
Ilie Bolojan miniszterelnök elmondása szerint a jövő hét elején újabb találkozókat szerveznek e megoldások véglegesítése érdekében.
A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.
