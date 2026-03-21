Már minden kúton 9 lej fölött van az üzemanyag ára

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Nem maradt egyetlen olyan töltőállomás Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson sem, ahol 9 lejnél olcsóbban lehetne tankolni: a legfrissebb adatok szerint minden nagy szolgáltatónál átlépte ezt a határt az üzemanyag ára.

Székelyhon

2026. március 21., 10:392026. március 21., 10:39

2026. március 21., 10:522026. március 21., 10:52

A Peco Online árfigyelő vasárnapi adatai alapján Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson már a legolcsóbb kút is pontosan 9 lejért kínálja a benzint, míg több helyen ennél magasabb árakkal találkozhatnak az autósok. Mindkét városban 9 és 9,07 lej között alakul a literenkénti ár a különböző töltőállomásokon.

Hasonló a helyzet Csíkszeredában is, ahol szintén minden nagy szolgáltató átlépte a 9 lejes küszöböt. Itt az árak 9,02 és 9,07 lej között mozognak, tehát

még a legolcsóbb töltőállomás sem kínál már 9 lej alatti üzemanyagot.

Különösen gyors az áremelkedés üteme: néhány nappal korábban még 8 lej körüli árak voltak jellemzők, és csak a prémium üzemanyagok közelítették meg a 9 lejes szintet. Pénteken viszont már arról számoltunk be, hogy több csíkszeredai benzinkútnál is közelíti a literenkénti kilenc lejt a benzin ára, míg a dízel literét 10 lej fölött lehet tankolni egyes töltőállomásokon. Székelyudvarhelyen azonban akkor még nem lépte túl a 9 lejt a benzin ára, ott a legdrágábban a Petrom-kutaknál lehetett tankolni egy nappal korábban, ahol 8,94 lejbe kerül a benzin litere.

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

Szombat reggelre viszont a 9 lej lett az új „alapár”. A szakértők már korábban figyelmeztettek, hogy

az árak akár a 10 lejes szintet is megközelíthetik.

A mostani adatok alapján pedig ez a forgatókönyv egyre kevésbé tűnik távolinak. Mint ismert, az elmúlt időszakban a Közel-keleti válság miatt ugrott meg az olaj világpiaci ára, ebből kifolyólag pedig világszerte drágul az üzemanyag. Míg Magyarországon ársapkát vezettek be a tankolásra, addig

Romániában még csak mérlegeli a kormány, hogy milyen beavatkozással lehetne csökkenteni a lakosság kiadásat az energiahordozók tekintetében.

Ilie Bolojan miniszterelnök elmondása szerint a jövő hét elején újabb találkozókat szerveznek e megoldások véglegesítése érdekében.

Rádió GaGa

2026. március 21., szombat

Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek

Egy autóbusz borult fel szombaton az 581-es európai úton, Galac és Vaslui megye határán: többen megsérültek, egy személy pedig életét vesztette.

Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek
Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek
2026. március 21., szombat

Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek
2026. március 20., péntek

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter

Székelyudvarhely után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Nagy István magyar agrárminiszter, hogy a gazdákat érintő kihívásokra válaszokat adjon, és megoldásokat körvonalazzon.

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter
Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter
2026. március 20., péntek

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter
2026. március 20., péntek

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben

A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés.

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben
Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben
2026. március 20., péntek

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben
2026. március 20., péntek

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván

Anyagi károkkal járó baleset történt Máréfalván pénteken – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődve.

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván
Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván
2026. március 20., péntek

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván
2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében

A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében
Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében
2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében
2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van

Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.

Kövér László: egy magyar nemzet van
Kövér László: egy magyar nemzet van
2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van
2026. március 20., péntek

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése
Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése
2026. március 20., péntek

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése
2026. március 20., péntek

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája
Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája
2026. március 20., péntek

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája
2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget
A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget
2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
