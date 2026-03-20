Már van olyan töltőállomás ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

2026. március 20., 09:17

A többi csíkszeredai benzinkútnál is közelíti a literenkénti kilenc lejt a benzin ára, míg a dízel literét 10 lej fölött lehet tankolni egyes töltőállomásokon. Székelyudvarhelyen még nem lépte túl a 9 lejt a benzin ára, ott a legdrágábban a Petrom-kutaknál lehet tankolni, ahol 8,94 lejbe kerül a benzin litere.

Fotó: Borbély Fanni

A héten minden nap emelkedett az üzemanyag literenkénti ára:

kedden 10 banival drágult a benzin, szerdán és csütörtökön szintén 10 banival emelkedett az ár, míg pénteken a drágulás mértéke 15 bani volt a benzin esetében.

Mint ismert, az elmúlt időszakban a Közel-keleti válság miatt ugrott meg az olaj világpiaci ára, ebből kifolyólag pedig világszerte drágul az üzemanyag. Míg Magyarországon ársapkát vezettek be a tankolásra, addig Romániában még csak mérlegeli a kormány, hogy milyen beavatkozással lehetne csökkenteni a lakosság kiadásat az energiahordozók tekintetében.

