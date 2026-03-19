A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

Brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő emlékeztetett arra, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülésén már tárgyaltak a témáról, és az illetékes miniszterek több lehetséges forgatókönyvet is ismertettek.

Hozzátette, hogy azóta további egyeztetések zajlottak a kormány és az energiapiaci szereplők között, és várhatóan egy héten belül konkretizálódnak az intézkedések – írja az Agerpres.