Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

Székelyhon

2026. március 19., 12:562026. március 19., 12:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő emlékeztetett arra, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülésén már tárgyaltak a témáról, és az illetékes miniszterek több lehetséges forgatókönyvet is ismertettek.

Hozzátette, hogy azóta további egyeztetések zajlottak a kormány és az energiapiaci szereplők között, és várhatóan egy héten belül konkretizálódnak az intézkedések – írja az Agerpres.

Idézet
A következő napokban látni fogják a döntéseket, az állam egyértelmű beavatkozására lehet számítani

– fogalmazott.

Hirdetés

Nicușor Dan ezzel összefüggésben elmondta: Románia az energiaárak csökkentését sürgeti az EU-ban, hogy a vállalatok és az energiaintenzív iparágak ne kerüljenek hátrányba. Kiemelte azt is, hogy Románia támogatja az atomenergia-termelés bővítését az Európai Unióban.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
2026. március 18., szerda

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat

A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!