Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

Székelyhon 2026. március 24., 17:19

A CES a honlapján közölte, hogy a véleményezési határidő április 6., és egyelőre hiányoznak a tervezethez szükséges jóváhagyások Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes és az igazságügyi minisztérium részéről – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A kormány hétfőn jelentette be, hogy

válsághelyzetet hirdet a kőolajtermékek piacán, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedelmi árrés és az export korlátozásával fékezzék az üzemanyagok drágulását.

A hétfői közlemény szerint kedden sürgősségi rendeletet fogadtak volna el a válsághelyzet kihirdetéséről és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről.

A döntést az Ilie Bolojan miniszterelnök által összehívott munkacsoport hozta meg, miután elemezte azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel korlátozható az üzemanyag drágulásának hatása a lakosságra. A hat hónapra kihirdetendő, további három hónapos időszakokra meghosszabbítható válsághelyzet idején

a benzin és gázolaj, valamint az előállításukra használt alapanyagok teljes értékláncában korlátozni fogják a kereskedelmi árrést.