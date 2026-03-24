Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

Fotó: Borbély Fanni
A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.
A CES a honlapján közölte, hogy a véleményezési határidő április 6., és egyelőre hiányoznak a tervezethez szükséges jóváhagyások Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes és az igazságügyi minisztérium részéről – ismerteti az Agerpres.
A kormány hétfőn jelentette be, hogy
A hétfői közlemény szerint kedden sürgősségi rendeletet fogadtak volna el a válsághelyzet kihirdetéséről és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről.
Fotó: Gov.ro
A döntést az Ilie Bolojan miniszterelnök által összehívott munkacsoport hozta meg, miután elemezte azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel korlátozható az üzemanyag drágulásának hatása a lakosságra.
A hat hónapra kihirdetendő, további három hónapos időszakokra meghosszabbítható válsághelyzet idején
A benzin és a gázolaj exportját, illetve más uniós országokba történő kivitelét a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.
A válsághelyzet idején csökkentik a bioüzemanyagok megkövetelt arányát az üzemanyag végső árának mérséklése érdekében.
A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.
3 hozzászólás