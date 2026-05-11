Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője

Fotó: Pogány Induló/HBO
Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.
2026. május 11., 13:12
A hazai könnyűzenei színtér egyik legnépszerűbb előadója, a rapper Pogány Induló szombati teltházas MVM Dome-beli koncertjén jelentette be a hírt – közölték az alkotók és az NFI hétfőn az MTI-vel.
Az már korábban ismert volt, hogy a rejtélyekkel és fordulatokkal teli thriller, az tavaly ősszel forgott Egyke két főszerepét Szász Júlia és ifj. Vidnyánszky Attila alakítja.
„A film mindenféleképpen mérföldkő, soha nem vettem részt még hasonlóban sem. Azért, hogy egy ilyen nagy színvonalú produkcióban debütálhatok mint színész, ha ezt így szabad mondani és a kollégáknak nem sértő, abszolút boldog vagyok” – idézte Pogány Indulót a közlemény. Szirmai Marcell kiemelte:
Köbli Norbert, az Egyke egyik producere és forgatókönyvírója kitért arra, hogy a történet szerint egy gyermektelen házaspár különös idegenre bukkan az erdőben: egy tinédzserre, aki megmagyarázhatatlan módon őket tartja a szüleinek. A rendező Szentgyörgyi Bálint szerint Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert.
– hangsúlyozta az MTI beszámolója szerint.
„Marcit hallgattuk meg elsőként a címszerepre, és már a casting során egyértelművé vált számunkra, hogy színészként is különleges tehetség. A meghallgatáson még az előzetes várakozásainkat is felülmúlta, így amikor kiderült, hogy
– tette hozzá Illés Gabriella, a film másik producere, a TulipánTündér Produkció vezetője.
