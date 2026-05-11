PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.

Székelyhon 2026. május 11., 13:392026. május 11., 13:39 2026. május 11., 13:412026. május 11., 13:41

A parlamentben nyilatkozó politikust arról kérdezték, hogy

kompromisszumos megoldás lehet-e egy PSD-RMDSZ kisebbségi kormány.

Grindeanu elmondta, hogy ezt a változatot nem tartja kívánatosnak, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. korábban írtuk Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki. „Meglátjuk, hogy mit fog mondani az államfő” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint. Újabb kérdésre válaszolva kifejtette, hogy egy szükségből gyorsan összetákolt kormány helyett

a stabil megoldást részesítené előnyben, még akkor is, ha ezzel elhúzódnak a tárgyalások.

Közölte: ha a PSD vezető testületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől. Emlékeztetett arra, hogy a párt az elmúlt évben széles körű belső egyeztetés után hozta meg döntéseit, és most is ugyanígy határoz majd arról, hogy ellenzékbe vonulnak, kisebbségi kormányt alakítanak, vagy olyan koalíció részesei lesznek, amelyben nem a szociáldemokraták adják a miniszterelnököt. Hirdetés Kijelentette, hogy a PSD nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak. Beszélt arról is, hogy kész egy asztalhoz ülni Ilie Bolojannal, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével a Cotroceni-palotában tartandó konzultációkon,

ha Románia számára megfelelő megoldás körvonalazódik, és ha ez a megoldás a koalíció újjáalakítását jelenti Bolojan nélkül.