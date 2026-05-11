Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában

A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.

A Remax Europe jelentése szerint azokban az országokban, ahol sok az eladó ingatlan, hosszabb az értékesítési idő. Olaszországban például közel 850 000 aktív hirdetés van, szemben Németország 273 000 vagy Spanyolország 189 000 aktív hirdetésével.

Románia kedvezőbb helyzetben van: a lakóingatlanok átlagosan 60-90 nap alatt találnak vevőre, Németországban átlagban 97 nap, Bulgáriában 96 napot igényel egy lakás eladása.

A lakáskínálat továbbra is elmarad az igényektől, különösen a nagyvárosokban. A vásárlók továbbra is a kisebb, jobb elhelyezkedésű és energiahatékonyabb lakásokat keresik, és a vásárlási döntések egyre megalapozottabbak – mutattak rá az Agerpres által szemlézett jelentésben.

A dokumentum szerint Romániában 2025-ben mintegy 628 000 lakáspiaci tranzakció történt, míg 2024-ben 643 000.

Ugyanakkor az újlakás-kínálat jelentősen csökkent, miközben a kereslet viszonylag stabil maradt, és ez középtávon árfelhajtó hatást eredményez. 2026-ra az alapforgatókönyv szerint 3-5 százalékos, optimista forgatókönyv szerint pedig 5-7 százalékos növekedéssel számolnak a szakértők.