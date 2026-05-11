Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.

Székelyhon

2026. május 11., 08:522026. május 11., 08:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Remax Europe jelentése szerint azokban az országokban, ahol sok az eladó ingatlan, hosszabb az értékesítési idő. Olaszországban például közel 850 000 aktív hirdetés van, szemben Németország 273 000 vagy Spanyolország 189 000 aktív hirdetésével.

A lakóingatlanok átlagos értékesítési ideje Olaszországban a leghosszabb, átlagban 240 nap, Ausztriában 180 nap, Spanyolországban 148 nap.

Hirdetés

Románia kedvezőbb helyzetben van: a lakóingatlanok átlagosan 60-90 nap alatt találnak vevőre, Németországban átlagban 97 nap, Bulgáriában 96 napot igényel egy lakás eladása.

A lakáskínálat továbbra is elmarad az igényektől, különösen a nagyvárosokban. A vásárlók továbbra is a kisebb, jobb elhelyezkedésű és energiahatékonyabb lakásokat keresik, és a vásárlási döntések egyre megalapozottabbak – mutattak rá az Agerpres által szemlézett jelentésben.

A dokumentum szerint Romániában 2025-ben mintegy 628 000 lakáspiaci tranzakció történt, míg 2024-ben 643 000.

Ugyanakkor az újlakás-kínálat jelentősen csökkent, miközben a kereslet viszonylag stabil maradt, és ez középtávon árfelhajtó hatást eredményez. 2026-ra az alapforgatókönyv szerint 3-5 százalékos, optimista forgatókönyv szerint pedig 5-7 százalékos növekedéssel számolnak a szakértők.

A romániai lakások átlagára 2025-ben megközelítette a 2000 eurót négyzetméterenként, ami mintegy 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Ennek ellenére a lakásár/jövedelem arány továbbra is kedvező a nyugat-európai piacokhoz képest: egy négyzetméter ára átlagosan 1,8 havi átlagbérnek felel meg, míg Párizsban vagy Londonban elérheti akár a tízhavi fizetést is.

Európai viszonylatban 2025-ben a lakások árnövekedése meghaladta a házakét.

A legjelentősebb mértékű drágulást Portugáliában regisztrálták, ahol átlagban 17 százalékkal emelkedtek az árak 2024-hez képest, a lakások ára pedig 20 százalékkal nőtt.

Spanyolországban országos szinten 10 százalékos áremelkedést jegyeztek, és míg a lakások 15 százalékkal, a házak csupán 6 százalékkal drágultak. Az általános árnövekedés Csehországban 12 százalékos (14 százalékos a lakások esetében), Szlovákiában 7 százalékos, Németországban 4 százalékos, Olaszországban pedig 3 százalékos volt.

A városok közül Münchenben a legmagasabbak az átlagárak (8053 euró/négyzetméter), ezt Lisszabon (5257 euró/négyzetméter) és Madrid (3332 euró/négyzetméter) követi.

A jelentést a Remax Europe nemzetközi ingatlanközvetítő hálózat készítette 11 európai lakóingatlan-piac (Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Törökország) adatainak felhasználásával.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Székelyhon

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Székelyhon

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Székely Sport

Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Krónika

Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Székely Sport

Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is
Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is
2026. május 11., hétfő

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is
Hirdetés
2026. május 10., vasárnap

Áramszünet várható több településen is

Az Electrica villanyáram-szolgáltató vállalat térségünkben több helyszínen is munkálatokat tervez a következő napokban, ami miatt áramszünetre kell számítani.

Áramszünet várható több településen is
Áramszünet várható több településen is
2026. május 10., vasárnap

Áramszünet várható több településen is
2026. május 10., vasárnap

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül

Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül
GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül
2026. május 10., vasárnap

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül
2026. május 10., vasárnap

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
2026. május 10., vasárnap

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Hirdetés
2026. május 10., vasárnap

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre.

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei
Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei
2026. május 10., vasárnap

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei
2026. május 10., vasárnap

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
2026. május 10., vasárnap

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
2026. május 10., vasárnap

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen
Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen
2026. május 10., vasárnap

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. május 10., vasárnap

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
2026. május 10., vasárnap

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
2026. május 09., szombat

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni
Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni
2026. május 09., szombat

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni
2026. május 09., szombat

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton
Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton
2026. május 09., szombat

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!