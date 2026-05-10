Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 130 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 51 kilométerre volt Brassótól, 54 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 60 kilométerre Buzăutól és 62 kilométerre Ploiești-től.

Május elejétől hat földrengés történt Romániában, ezek 2,2 és 3,6 közötti erősségűek voltak – írja az Agerpres hírügynökség.

Az idei év legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.