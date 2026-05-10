Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A mély alvás a pihentető alvás legfontosabb fázisa, az elalvást követő 2–3 órában esedékes. Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. május 10., 10:542026. május 10., 10:54

A szeizmikus mozgás 130 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 51 kilométerre volt Brassótól, 54 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 60 kilométerre Buzăutól és 62 kilométerre Ploiești-től.

Május elejétől hat földrengés történt Romániában, ezek 2,2 és 3,6 közötti erősségűek voltak – írja az Agerpres hírügynökség.

Az idei év legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.

Belföld
2026. május 09., szombat

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó

Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.

