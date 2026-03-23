Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Fotó: Borbély Fanni
Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.
2026. március 23., 12:03
A kormány közleménye szerint erről hétfőn döntöttek abban a munkacsoportban, amelyet Ilie Bolojan miniszterelnök hívott össze, és amelynek az a feladata, hogy elemezze az üzemanyagárak növekedését, illetve megoldásokat dolgozzon ki a drágulás gazdaságra és lakosságra gyakorolt hatásának csökkentésére.
„A megbeszélések eredményeként úgy döntöttek, hogy a kormány kedden sürgősségi rendeletet fogad el, amelyben válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, és
– áll a kormány közleményében. A válsághelyzet idejére védelmi intézkedéseket vezetnek be, várhatóan hat hónapra, további három hónapos meghosszabbítási lehetőségekkel, amennyiben nem javul a helyzet.
A védelmi intézkedések részeként
Ugyanakkor a benzin és a gázolaj exportját csak minisztériumi (gazdasági és energiaügyi) engedéllyel lehet végrehajtani, illetve „a válsághelyzet időtartama alatt csökkentik a benzin biokomponens-tartalmát a végső ár mérséklése érdekében” – teszik hozzá a közleményben.
Emellett a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium és az energiaügyi minisztérium a Versenytanáccsal közösen folyamatosan figyeli a piacot, értékelve a további – esetlegesen szükséges – intézkedéseket.
A közel-keleti konfliktus miatt, csak az elmúlt két hétben a gázolaj literenkénti ára közel 1,6 lejjel, a benziné pedig szinte 1,2 lejjel drágult a romániai üzemanyagtöltő-állomásoknál.
Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint sajnos egyelőre nagyon nem úgy néz ki, hogy csökkennének az árak. „Ha most véget érne a háború, számításaink szerint az év végére elérhetjük a 9 lej körüli szintet. Most még távol állunk attól, hogy árcsökkenésről beszélhessünk. Drágulási ívben vagyunk” – magyarázta a szakértő.
szóljon hozzá!