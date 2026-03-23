Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Fotó: Borbély Fanni

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

Székelyhon

2026. március 23., 12:03

2026. március 23., 13:352026. március 23., 13:35

A kormány közleménye szerint erről hétfőn döntöttek abban a munkacsoportban, amelyet Ilie Bolojan miniszterelnök hívott össze, és amelynek az a feladata, hogy elemezze az üzemanyagárak növekedését, illetve megoldásokat dolgozzon ki a drágulás gazdaságra és lakosságra gyakorolt hatásának csökkentésére.

„A megbeszélések eredményeként úgy döntöttek, hogy a kormány kedden sürgősségi rendeletet fogad el, amelyben válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, és

Idézet
intézkedéseket határoznak meg a gazdaság, valamint a lakosság védelmére a válság idején”

– áll a kormány közleményében. A válsághelyzet idejére védelmi intézkedéseket vezetnek be, várhatóan hat hónapra, további három hónapos meghosszabbítási lehetőségekkel, amennyiben nem javul a helyzet.

A védelmi intézkedések részeként

korlátozni fogják a benzin, a gázolaj és az ezek előállításához használt nyersanyagok kereskedelmi árrését a teljes ellátási láncban.

Ugyanakkor a benzin és a gázolaj exportját csak minisztériumi (gazdasági és energiaügyi) engedéllyel lehet végrehajtani, illetve „a válsághelyzet időtartama alatt csökkentik a benzin biokomponens-tartalmát a végső ár mérséklése érdekében” – teszik hozzá a közleményben.

Emellett a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium és az energiaügyi minisztérium a Versenytanáccsal közösen folyamatosan figyeli a piacot, értékelve a további – esetlegesen szükséges – intézkedéseket.

Előzmény

A közel-keleti konfliktus miatt, csak az elmúlt két hétben a gázolaj literenkénti ára közel 1,6 lejjel, a benziné pedig szinte 1,2 lejjel drágult a romániai üzemanyagtöltő-állomásoknál.

Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint sajnos egyelőre nagyon nem úgy néz ki, hogy csökkennének az árak. „Ha most véget érne a háború, számításaink szerint az év végére elérhetjük a 9 lej körüli szintet. Most még távol állunk attól, hogy árcsökkenésről beszélhessünk. Drágulási ívben vagyunk” – magyarázta a szakértő.

Belföld Közlekedés Gazdaság
2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Battle on Snow 2026 – Látvány, sebesség és stílus a Madarasi Hargitán

A tél egyik legizgalmasabb eseménye tér vissza a Madarasi Hargita szívébe: március 28–29. között ismét megrendezésre kerül a Battle on Snow, amely évről évre a régió egyik leglátványosabb snowboard- és síversenyévé nőtte ki magát.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában

Forgalmi változás lesz a sepsiszentgyörgyi Patak utcában, a Cigaretta utca és a Kós Károly utca közötti szakaszon hétfő reggeltől.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen

Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka

Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.

2026. március 22., vasárnap

