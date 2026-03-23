Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

Székelyhon 2026. március 23., 12:032026. március 23., 12:03 2026. március 23., 13:352026. március 23., 13:35

A kormány közleménye szerint erről hétfőn döntöttek abban a munkacsoportban, amelyet Ilie Bolojan miniszterelnök hívott össze, és amelynek az a feladata, hogy elemezze az üzemanyagárak növekedését, illetve megoldásokat dolgozzon ki a drágulás gazdaságra és lakosságra gyakorolt hatásának csökkentésére. „A megbeszélések eredményeként úgy döntöttek, hogy a kormány kedden sürgősségi rendeletet fogad el, amelyben válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, és

intézkedéseket határoznak meg a gazdaság, valamint a lakosság védelmére a válság idején”

– áll a kormány közleményében. A válsághelyzet idejére védelmi intézkedéseket vezetnek be, várhatóan hat hónapra, további három hónapos meghosszabbítási lehetőségekkel, amennyiben nem javul a helyzet. Hirdetés A védelmi intézkedések részeként

korlátozni fogják a benzin, a gázolaj és az ezek előállításához használt nyersanyagok kereskedelmi árrését a teljes ellátási láncban.