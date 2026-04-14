Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán

A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől - derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.

Az április 1. és 10. között végzett felmérés alapján kedden közzétett adatok szerint, melyet az Agerpres szemlézett

a romániaiak 52 százaléka érzi úgy, hogy az üzemanyagárak emelkedése nagyon nagy mértékben érinti.

A válaszadók 26,6 százalékára nagy mértékben, 9,9 százalékára kis mértékben, 3,8 százalékára nagyon kis mértékben hatottak a drágulások. A válaszadók 7,7 százaléka nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A közvélemény-kutatás szerint a romániaiak 21,13 százaléka attól tart leginkább, hogy az iráni háború energiaválságot (kőolaj, gáz) vált ki,

20,6 százaléka úgy véli, hogy ez a konfliktus áremelkedéshez és inflációhoz vezet, míg 18,3 százaléka attól tart, hogy Románia is belekeveredik a háborúba.

Hirdetés

Emellett a válaszadók 7,6 százaléka attól tart, hogy a háború Európába is átterjed, 6,1 százalék úgy véli, hogy ez a szabályokon alapuló globális rend összeomlásához vezet; 5,2 százalék attól tart, hogy a háború hónapokig vagy évekig elhúzódik, míg 4,8 százalék a terrorizmus felerősödésétől, 2,4 százalék a konfliktusövezetben kialakuló humanitárius válságtól, 1,3 százalék pedig a globális légi közlekedésben esetleg fellépő zavaroktól tart.

A megkérdezettek 12,4 százaléka nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb félelmük az iráni háborúval kapcsolatban.