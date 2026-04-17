Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A rendőrök többször fognak járőrözni Felsőrákoson a bűncselekmények megelőzése érdekében
Fotó: Tuchiluș Alex
A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.
A helybéliek biztonságát elősegítő intézkedéseket vezetett be a Kovászna megyei rendőrség az április 6-i incidenst követően, amelyben egy 78 éves férfi kórházi kezelést igénylő sérüléseket szerzett.
A „vert bácsit”, akinek történetét a Székelyhon olvasói is megismerhették,
A 17 és 19 év közötti bántalmazókat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.
Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.
Cikkünkre reagálva a rendőrség közleményben biztosította arról a lakosságot, hogy megtették a szükséges lépéseket a hasonló incidensek megelőzéséhez. Emlékeztetnek, hogy a bántalmazás bejelentését követően a rendőrség azonnal a helyszínre vonult, ahol az elkövetőket azonosították, és velük szemben törvényes intézkedéseket hoztak. Jelenleg
az érintettek előzetes letartóztatásban vannak,
a nyomozás pedig folytatódik testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmény miatt indított büntetőeljárás keretében, ügyészi irányítás alatt.
A rendőrség tudatában van annak, hogy a történtek nyomán a közösség biztonságérzete csökkent, éppen ezért fokozzák a rendőri jelenlétet a településen. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy ne mulasszák el a feljelentést, ha bűncselekményről van szó.
A kamerák azért fontosak, hogy bűncselekmény esetén bizonyítékot szolgáltassanak
„Hangsúlyozzuk, hogy bármilyen formájú erőszakot vagy fenyegetést haladéktalanul be kell jelenteni.
– fogalmaznak.
Ezenkívül a helyi önkormányzat azon törekvését is támogatják, hogy a településen beindítsák a térfigyelő kamerákat, mert ezek létfontosságú eszközök lehetnek a bűntettek bizonyítására, a közbiztonság növelésére.
„A rendőrség továbbra is éber és határozott marad a törvény alkalmazásában, elsődleges célunk minden állampolgár biztonsága, életkortól és helytől függetlenül” – szögezte le a Kovászna megyei rendőrség.
szóljon hozzá!