Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

A helybéliek biztonságát elősegítő intézkedéseket vezetett be a Kovászna megyei rendőrség az április 6-i incidenst követően, amelyben egy 78 éves férfi kórházi kezelést igénylő sérüléseket szerzett.

A 17 és 19 év közötti bántalmazókat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.

korábban írtuk Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi” Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Cikkünkre reagálva a rendőrség közleményben biztosította arról a lakosságot, hogy megtették a szükséges lépéseket a hasonló incidensek megelőzéséhez. Emlékeztetnek, hogy a bántalmazás bejelentését követően a rendőrség azonnal a helyszínre vonult, ahol az elkövetőket azonosították, és velük szemben törvényes intézkedéseket hoztak. Jelenleg

az érintettek előzetes letartóztatásban vannak,

a nyomozás pedig folytatódik testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmény miatt indított büntetőeljárás keretében, ügyészi irányítás alatt.

Fontos, hogy bejelentsük a bűncselekményt

A rendőrség tudatában van annak, hogy a történtek nyomán a közösség biztonságérzete csökkent, éppen ezért fokozzák a rendőri jelenlétet a településen. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy ne mulasszák el a feljelentést, ha bűncselekményről van szó.