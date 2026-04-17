Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A rendőrök többször fognak járőrözni Felsőrákoson a bűncselekmények megelőzése érdekében

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

Farkas Orsolya

2026. április 17., 15:012026. április 17., 15:01

A helybéliek biztonságát elősegítő intézkedéseket vezetett be a Kovászna megyei rendőrség az április 6-i incidenst követően, amelyben egy 78 éves férfi kórházi kezelést igénylő sérüléseket szerzett.

A „vert bácsit”, akinek történetét a Székelyhon olvasói is megismerhették,

három fiatal támadta meg húsvéthétfőn, Felsőrákoson.

A 17 és 19 év közötti bántalmazókat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.

korábban írtuk

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Cikkünkre reagálva a rendőrség közleményben biztosította arról a lakosságot, hogy megtették a szükséges lépéseket a hasonló incidensek megelőzéséhez. Emlékeztetnek, hogy a bántalmazás bejelentését követően a rendőrség azonnal a helyszínre vonult, ahol az elkövetőket azonosították, és velük szemben törvényes intézkedéseket hoztak. Jelenleg

  • az érintettek előzetes letartóztatásban vannak,

  • a nyomozás pedig folytatódik testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmény miatt indított büntetőeljárás keretében, ügyészi irányítás alatt.

Fontos, hogy bejelentsük a bűncselekményt

A rendőrség tudatában van annak, hogy a történtek nyomán a közösség biztonságérzete csökkent, éppen ezért fokozzák a rendőri jelenlétet a településen. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy ne mulasszák el a feljelentést, ha bűncselekményről van szó.

A kamerák azért fontosak, hogy bűncselekmény esetén bizonyítékot szolgáltassanak

„Hangsúlyozzuk, hogy bármilyen formájú erőszakot vagy fenyegetést haladéktalanul be kell jelenteni.

Idézet
A rendőrség garantálja a tanúk anonimitását és az áldozatok védelmét, a panaszok elhallgatása pedig hozzájárulhat a bizonytalanságérzet erősödéséhez, amelyet az elkövetők büntetlensége táplál”

– fogalmaznak.

Ezenkívül a helyi önkormányzat azon törekvését is támogatják, hogy a településen beindítsák a térfigyelő kamerákat, mert ezek létfontosságú eszközök lehetnek a bűntettek bizonyítására, a közbiztonság növelésére.

„A rendőrség továbbra is éber és határozott marad a törvény alkalmazásában, elsődleges célunk minden állampolgár biztonsága, életkortól és helytől függetlenül” – szögezte le a Kovászna megyei rendőrség.

Háromszék
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. április 17., péntek

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

2026. április 17., péntek

A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.

2026. április 17., péntek

Csökkent Románia energiatermelése

Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

2026. április 17., péntek

Üzemanyag-drágulás, fagyos időjárás – komoly kihívások a gazdák számára

A mezőgazdaság minden területén, és majdnem egyforma mértékben nehezíti a gazdák életét az üzemanyag-drágulás. A tavaszi mezőgazdasági munkák sem haladnak ideális ütemben.

2026. április 17., péntek

Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

2026. április 17., péntek

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

2026. április 17., péntek

Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.

2026. április 17., péntek

A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.

2026. április 17., péntek

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

2026. április 17., péntek

Öröm és bánat: székelyföldi nyertese is van az UEFA-lottónak

Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.

