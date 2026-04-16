Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Kiszolgáltatott helyzetben lévő időset vert meg egy csapat fiatal az erdővidéki Felsőrákoson
Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.
2026. április 16., 15:38
Húsvéthétfőnek a locsolkodásról és a megújulásról kellene szólnia, idén azonban szomorú esemény árnyékolta be a közigazgatásilag Baróthoz tartozó Felsőrákost. A rendőrség közlése szerint április 6-án, fényes nappal
Többször megütötték a testén és a fején is, sérülései miatt pedig kórházi ellátásra szorult. A bántalmazókat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.
A rendőrségi beszámoló ugyanakkor nem tért ki arra, hogy az áldozat nemcsak testi, hanem lelki sebeket is szerzett, és arra sem, hogy a történtek után a falu idősei és a gyerekes családok sokkal bizonytalanabbnak érzik magukat még a saját portájukon is.
Mint megtudtuk, a mentők a sepsiszentgyörgyi kórházba szállították az idős férfit, akinek sérüléseit több mint egy hétig kezelték. Április 14-i hazatérése után mi is ellátogattunk Felsőrákosra, hogy megnézzük, hogyan érzi magát, és milyen a hangulat a faluban. Első pillantásra átlagos tavaszi este fogadott: a szülők a gyerekekkel sétáltak, a kapuk előtt helybéliek beszélgettek, a település pedig csendesnek tűnt. Néhány falusival szóba elegyedve azonban hamar kiderült, hogy
Többen is megerősítették, hogy a támadás nem a faluban, hanem annak határán túl, a mezőn történt, délután kettő körül. Hogy a fiataloknak mi bajuk lehetett az idős férfival, senki sem tudta megmondani. A megkérdezettek egybehangzóan azt mondták, hogy
A bántalmazók viszont nem először zaklatták a falusiakat. Aznap ráadásul ittasak voltak, és a helyiek szerint valószínűleg „keresték a konfliktust”, az áldozat pedig egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. A szerencse ugyanakkor mellé szegődött:
Ennek is köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.
Az időseiket, a gyerekeiket féltik a falusiak a bántalmazóktól
Fotó: Tuchiluș Alex
Felsőrákosi látogatásunk során az idős áldozattal is beszéltünk, akinek arcán még mindig jól látszottak a zúzódások nyomai. Kérésére a nevét nem hozzuk nyilvánosságra, elmondása szerint elég annyit írni róla:
A beszélgetéshez több szomszéd is csatlakozott, akik megerősítették, hogy az elkövetőkkel korábban is meggyűlt a baja a falusiaknak, és testi bántalmazásra sem most került sor először. Feljelentés azonban eddig nem történt, mert az érintettek fenyegetve érezték magukat. A mostani ügy is csak azért juthatott el a hatóságokhoz, mert nem maga a bántalmazott értesítette őket, hiszen erre nem is lett volna lehetősége, hanem egy kívülálló.
– emlékezett vissza az idős férfi. Elmondása szerint személyesen nem ismerte a támadóit, de tud róla, hogy hasonló eset nemrég másokkal is történt. Hálás annak, aki értesítette a hatóságokat, mert úgy véli, a történetnek sokkal súlyosabb vége is lehetett volna.
A szomszédok egybehangzó véleménye, hogy a szóban forgó fiatalokat felelősségre kell vonni a tetteikért, függetlenül attól, hogy van-e köztük kiskorú. Szerintük a jelenlegi helyzet tarthatatlan:
A támadás helyszíne viszonylag közel van a faluhatárhoz, ahol sokaknak van termőföldje. Egy asszony arról beszélt, hogy ma már kétszer is meg kell gondolni, elinduljon-e valaki egyedül dolgozni.
– mondta.
Egy helybéli asszony szerint lassan az is kockázatos, hogy a közeli termőföldekre egyedül menjenek ki dolgozni
Fotó: Tuchiluș Alex
Arra a kérdésre, hogy szerintük mit tehetne az önkormányzat a közbiztonság javításáért, a legtöbben csak vállat vontak. Úgy látják, ha ez a rendbontó, fiatalokból álló társaság elszánja magát, nehéz megfékezni őket. Abban viszont többen is egyetértettek, hogy
Ezt szorgalmazta a baróti tanács áprilisi ülésén a felsőrákosiak érdekeit képviselő Kotecz József Attila tanácsos is. Benedek-Huszár János polgármester ezzel kapcsolatban leszögezte:
Hozzátette ugyanakkor, hogy az önkormányzat az eljárásba nem avatkozhat be.
A kamerák ügyéről Szakács László alpolgármester azt mondta, szerződésben állnak azzal a céggel, amely évekkel ezelőtt felszerelte az eszközöket, ám a villanyárammal való ellátásukat nem tudták megoldani, ezért a beüzemelés folyamata elakadt. Mint fogalmazott, jelenleg a megoldáson dolgoznak.
A baróti helyi tanács most a térfigyelő kamerák beüzemelésén dolgozik
Fotó: Tuchiluș Alex
Kotecz József Attila a Székelyhon megkeresésére úgy nyilatkozott: a faluban hat-hét kamera van felszerelve a bejáratoknál, a központban és a forgalmasabb pontokon.
Ez messze nem fedi le az egész települést, de
Barót közigazgatási egységének nincs helyi rendőrsége (csak állami), a tanácsos szerint azonban az is sokat segítene, ha az állami rendőrség helyi egységei gyakrabban járőröznének a faluban, és nagyobb figyelmet fordítanának a közbiztonságra.
1 hozzászólás