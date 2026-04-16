Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Kiszolgáltatott helyzetben lévő időset vert meg egy csapat fiatal az erdővidéki Felsőrákoson

Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Farkas Orsolya

2026. április 16., 15:38

Húsvéthétfőnek a locsolkodásról és a megújulásról kellene szólnia, idén azonban szomorú esemény árnyékolta be a közigazgatásilag Baróthoz tartozó Felsőrákost. A rendőrség közlése szerint április 6-án, fényes nappal

három ittas, 17 és 19 év közötti fiatal egy szóváltás után rátámadt egy 78 éves férfira.

Többször megütötték a testén és a fején is, sérülései miatt pedig kórházi ellátásra szorult. A bántalmazókat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.

Hirdetés

A rendőrségi beszámoló ugyanakkor nem tért ki arra, hogy az áldozat nemcsak testi, hanem lelki sebeket is szerzett, és arra sem, hogy a történtek után a falu idősei és a gyerekes családok sokkal bizonytalanabbnak érzik magukat még a saját portájukon is.

Rosszkor, rossz helyen

Mint megtudtuk, a mentők a sepsiszentgyörgyi kórházba szállították az idős férfit, akinek sérüléseit több mint egy hétig kezelték. Április 14-i hazatérése után mi is ellátogattunk Felsőrákosra, hogy megnézzük, hogyan érzi magát, és milyen a hangulat a faluban. Első pillantásra átlagos tavaszi este fogadott: a szülők a gyerekekkel sétáltak, a kapuk előtt helybéliek beszélgettek, a település pedig csendesnek tűnt. Néhány falusival szóba elegyedve azonban hamar kiderült, hogy

a csaknem két héttel korábbi támadás mély nyomot hagyott az emberekben, és a látszólagos nyugalmat gyorsan felváltotta a felháborodás, sőt a kétségbeesés.

Többen is megerősítették, hogy a támadás nem a faluban, hanem annak határán túl, a mezőn történt, délután kettő körül. Hogy a fiataloknak mi bajuk lehetett az idős férfival, senki sem tudta megmondani. A megkérdezettek egybehangzóan azt mondták, hogy

az idős úr ártalmatlan ember, akivel korábban senkinek sem volt problémája.

A bántalmazók viszont nem először zaklatták a falusiakat. Aznap ráadásul ittasak voltak, és a helyiek szerint valószínűleg „keresték a konfliktust”, az áldozat pedig egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. A szerencse ugyanakkor mellé szegődött:

egy arra járó észrevette az esetet, és riasztotta a rendőrséget, valamint a mentőket.

Ennek is köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.

Az időseiket, a gyerekeiket féltik a falusiak a bántalmazóktól

Terrorban tartják a falut

Felsőrákosi látogatásunk során az idős áldozattal is beszéltünk, akinek arcán még mindig jól látszottak a zúzódások nyomai. Kérésére a nevét nem hozzuk nyilvánosságra, elmondása szerint elég annyit írni róla:

„a vert bácsi”, mert a történtek óta sokan így különböztetik meg.

A beszélgetéshez több szomszéd is csatlakozott, akik megerősítették, hogy az elkövetőkkel korábban is meggyűlt a baja a falusiaknak, és testi bántalmazásra sem most került sor először. Feljelentés azonban eddig nem történt, mert az érintettek fenyegetve érezték magukat. A mostani ügy is csak azért juthatott el a hatóságokhoz, mert nem maga a bántalmazott értesítette őket, hiszen erre nem is lett volna lehetősége, hanem egy kívülálló.

Idézet
Ez az igazság. Nekem is megmondták: a nyakam elvágják, ha szólok a rendőrségnek”

– emlékezett vissza az idős férfi. Elmondása szerint személyesen nem ismerte a támadóit, de tud róla, hogy hasonló eset nemrég másokkal is történt. Hálás annak, aki értesítette a hatóságokat, mert úgy véli, a történetnek sokkal súlyosabb vége is lehetett volna.

A szomszédok egybehangzó véleménye, hogy a szóban forgó fiatalokat felelősségre kell vonni a tetteikért, függetlenül attól, hogy van-e köztük kiskorú. Szerintük a jelenlegi helyzet tarthatatlan:

a szülők féltik a gyermekeiket, az idősek pedig egyre kevésbé merik elhagyni saját udvaruk biztonságát, ezért inkább zárva tartják a kaput.

A támadás helyszíne viszonylag közel van a faluhatárhoz, ahol sokaknak van termőföldje. Egy asszony arról beszélt, hogy ma már kétszer is meg kell gondolni, elinduljon-e valaki egyedül dolgozni.

Idézet
Én személy szerint nagyon félek, pedig itt van a földünk, a falutáblától néhány lépésre. Nem tudjuk, hogy kivel hol találkozunk, ha olyan kedvük van, bármikor ránk támadhatnak. (…) Felsőrákos valamikor elöljáró falu volt. Az ilyen emberek elveszik a településünk becsületét”

– mondta.

Beüzemelnék a térfigyelő kamerákat

Arra a kérdésre, hogy szerintük mit tehetne az önkormányzat a közbiztonság javításáért, a legtöbben csak vállat vontak. Úgy látják, ha ez a rendbontó, fiatalokból álló társaság elszánja magát, nehéz megfékezni őket. Abban viszont többen is egyetértettek, hogy

fontos lenne beüzemelni a már felszerelt térfigyelő kamerákat, hogy ha a falu határain belül történik valami, azt utólag is vissza lehessen követni.

Ezt szorgalmazta a baróti tanács áprilisi ülésén a felsőrákosiak érdekeit képviselő Kotecz József Attila tanácsos is. Benedek-Huszár János polgármester ezzel kapcsolatban leszögezte:

elítéli az erőszak minden formáját, és bízik abban, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás tisztességes munkát végez az ügyben.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az önkormányzat az eljárásba nem avatkozhat be.

A kamerák ügyéről Szakács László alpolgármester azt mondta, szerződésben állnak azzal a céggel, amely évekkel ezelőtt felszerelte az eszközöket, ám a villanyárammal való ellátásukat nem tudták megoldani, ezért a beüzemelés folyamata elakadt. Mint fogalmazott, jelenleg a megoldáson dolgoznak.

Kotecz József Attila a Székelyhon megkeresésére úgy nyilatkozott: a faluban hat-hét kamera van felszerelve a bejáratoknál, a központban és a forgalmasabb pontokon.

Ez messze nem fedi le az egész települést, de

a biztonságérzetet mindenképpen javítaná, ha működnének.

Barót közigazgatási egységének nincs helyi rendőrsége (csak állami), a tanácsos szerint azonban az is sokat segítene, ha az állami rendőrség helyi egységei gyakrabban járőröznének a faluban, és nagyobb figyelmet fordítanának a közbiztonságra.

Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

2026. április 16., csütörtök

Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”

A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak

Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.

2026. április 16., csütörtök

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.

2026. április 16., csütörtök

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

2026. április 16., csütörtök

Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

2026. április 16., csütörtök

Naponta mintegy hétmillió lejt fizettek a biztosítók a CASCO-val rendelkező ügyfeleknek

Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Itt mindenki bolyais! – Marosvásárhelyen találkoztak idén a térség Bolyai nevet viselő iskolái

Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját.

2026. április 16., csütörtök

Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

2026. április 16., csütörtök

Újból csökkent az üzemanyagok ára

Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.

Hirdetés
