Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Farkas Orsolya 2026. április 16., 15:38

Húsvéthétfőnek a locsolkodásról és a megújulásról kellene szólnia, idén azonban szomorú esemény árnyékolta be a közigazgatásilag Baróthoz tartozó Felsőrákost. A rendőrség közlése szerint április 6-án, fényes nappal

három ittas, 17 és 19 év közötti fiatal egy szóváltás után rátámadt egy 78 éves férfira.

Többször megütötték a testén és a fején is, sérülései miatt pedig kórházi ellátásra szorult. A bántalmazókat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. Hirdetés A rendőrségi beszámoló ugyanakkor nem tért ki arra, hogy az áldozat nemcsak testi, hanem lelki sebeket is szerzett, és arra sem, hogy a történtek után a falu idősei és a gyerekes családok sokkal bizonytalanabbnak érzik magukat még a saját portájukon is. Rosszkor, rossz helyen Mint megtudtuk, a mentők a sepsiszentgyörgyi kórházba szállították az idős férfit, akinek sérüléseit több mint egy hétig kezelték. Április 14-i hazatérése után mi is ellátogattunk Felsőrákosra, hogy megnézzük, hogyan érzi magát, és milyen a hangulat a faluban. Első pillantásra átlagos tavaszi este fogadott: a szülők a gyerekekkel sétáltak, a kapuk előtt helybéliek beszélgettek, a település pedig csendesnek tűnt. Néhány falusival szóba elegyedve azonban hamar kiderült, hogy

a csaknem két héttel korábbi támadás mély nyomot hagyott az emberekben, és a látszólagos nyugalmat gyorsan felváltotta a felháborodás, sőt a kétségbeesés.

Többen is megerősítették, hogy a támadás nem a faluban, hanem annak határán túl, a mezőn történt, délután kettő körül. Hogy a fiataloknak mi bajuk lehetett az idős férfival, senki sem tudta megmondani. A megkérdezettek egybehangzóan azt mondták, hogy

az idős úr ártalmatlan ember, akivel korábban senkinek sem volt problémája.

A bántalmazók viszont nem először zaklatták a falusiakat. Aznap ráadásul ittasak voltak, és a helyiek szerint valószínűleg „keresték a konfliktust”, az áldozat pedig egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. A szerencse ugyanakkor mellé szegődött:

egy arra járó észrevette az esetet, és riasztotta a rendőrséget, valamint a mentőket.

Ennek is köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.

Az időseiket, a gyerekeiket féltik a falusiak a bántalmazóktól Fotó: Tuchiluș Alex

Terrorban tartják a falut Felsőrákosi látogatásunk során az idős áldozattal is beszéltünk, akinek arcán még mindig jól látszottak a zúzódások nyomai. Kérésére a nevét nem hozzuk nyilvánosságra, elmondása szerint elég annyit írni róla:

„a vert bácsi”, mert a történtek óta sokan így különböztetik meg.

A beszélgetéshez több szomszéd is csatlakozott, akik megerősítették, hogy az elkövetőkkel korábban is meggyűlt a baja a falusiaknak, és testi bántalmazásra sem most került sor először. Feljelentés azonban eddig nem történt, mert az érintettek fenyegetve érezték magukat. A mostani ügy is csak azért juthatott el a hatóságokhoz, mert nem maga a bántalmazott értesítette őket, hiszen erre nem is lett volna lehetősége, hanem egy kívülálló.

Ez az igazság. Nekem is megmondták: a nyakam elvágják, ha szólok a rendőrségnek”

– emlékezett vissza az idős férfi. Elmondása szerint személyesen nem ismerte a támadóit, de tud róla, hogy hasonló eset nemrég másokkal is történt. Hálás annak, aki értesítette a hatóságokat, mert úgy véli, a történetnek sokkal súlyosabb vége is lehetett volna. A szomszédok egybehangzó véleménye, hogy a szóban forgó fiatalokat felelősségre kell vonni a tetteikért, függetlenül attól, hogy van-e köztük kiskorú. Szerintük a jelenlegi helyzet tarthatatlan:

a szülők féltik a gyermekeiket, az idősek pedig egyre kevésbé merik elhagyni saját udvaruk biztonságát, ezért inkább zárva tartják a kaput.

A támadás helyszíne viszonylag közel van a faluhatárhoz, ahol sokaknak van termőföldje. Egy asszony arról beszélt, hogy ma már kétszer is meg kell gondolni, elinduljon-e valaki egyedül dolgozni.

Én személy szerint nagyon félek, pedig itt van a földünk, a falutáblától néhány lépésre. Nem tudjuk, hogy kivel hol találkozunk, ha olyan kedvük van, bármikor ránk támadhatnak. (…) Felsőrákos valamikor elöljáró falu volt. Az ilyen emberek elveszik a településünk becsületét”

– mondta.

Egy helybéli asszony szerint lassan az is kockázatos, hogy a közeli termőföldekre egyedül menjenek ki dolgozni Fotó: Tuchiluș Alex

Beüzemelnék a térfigyelő kamerákat Arra a kérdésre, hogy szerintük mit tehetne az önkormányzat a közbiztonság javításáért, a legtöbben csak vállat vontak. Úgy látják, ha ez a rendbontó, fiatalokból álló társaság elszánja magát, nehéz megfékezni őket. Abban viszont többen is egyetértettek, hogy

fontos lenne beüzemelni a már felszerelt térfigyelő kamerákat, hogy ha a falu határain belül történik valami, azt utólag is vissza lehessen követni.

Ezt szorgalmazta a baróti tanács áprilisi ülésén a felsőrákosiak érdekeit képviselő Kotecz József Attila tanácsos is. Benedek-Huszár János polgármester ezzel kapcsolatban leszögezte:

elítéli az erőszak minden formáját, és bízik abban, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás tisztességes munkát végez az ügyben.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az önkormányzat az eljárásba nem avatkozhat be. A kamerák ügyéről Szakács László alpolgármester azt mondta, szerződésben állnak azzal a céggel, amely évekkel ezelőtt felszerelte az eszközöket, ám a villanyárammal való ellátásukat nem tudták megoldani, ezért a beüzemelés folyamata elakadt. Mint fogalmazott, jelenleg a megoldáson dolgoznak.

A baróti helyi tanács most a térfigyelő kamerák beüzemelésén dolgozik Fotó: Tuchiluș Alex

Kotecz József Attila a Székelyhon megkeresésére úgy nyilatkozott: a faluban hat-hét kamera van felszerelve a bejáratoknál, a központban és a forgalmasabb pontokon. Ez messze nem fedi le az egész települést, de

a biztonságérzetet mindenképpen javítaná, ha működnének.