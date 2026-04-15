Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Fotó: Haáz Vince
Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.
A vizsgálat a Maros folyó bal partján, a Kárpátok sétány közelében zajlott, a szakfelügyelők és laboratóriumi szakemberekből által végzett ellenőrzés során azonosították a szennyezés forrását és sikerült megállítani azt. Az illetékes vízszolgáltató képviselőit értesítették, akik gyorsan intézkedtek a nem megfelelően elvezetett szennyvíz kibocsátásának leállításáról.
A Maros Vízügyi Igazgatóság szakemberei vízmintákat is vettek, amelyeket saját laboratóriumukban elemeznek. Az elsődleges eredmények szerint
Az illetékes hatóságok ugyanakkor kötelező érvényű intézkedéseket rendeltek el.
A Maros Vízügyi Igazgatóság hangsúlyozta: továbbra is kiemelt figyelemmel végzi az ellenőrzéseket, és minden olyan esetben határozottan fellép, amikor a vizek veszélybe kerülhetnek.
A lakosság együttműködésére is számítanak: kérik, hogy hasonló esetekben tegyenek bejelentéseket hivatalos úton is, lehetőség szerint fényképes vagy videós bizonyítékokkal alátámasztva.
A hatóság elérhető a 0265-261303-as vagy a 0737-166735-ös telefonszámon, valamint a dispecer@dam.rowater.ro email-címen.
Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.
Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.
Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.
Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.
Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Tizennégy síremléket döntöttek fel vasárnapra virradóan a szászrégeni zsidó temetőben ismeretlen tettesek. A hatóság sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az ügyben.
Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.
Facebook-videóban foglalt állást a vasárnapi magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban Dorin Florea korábbi marosvásárhelyi polgármester.
szóljon hozzá!