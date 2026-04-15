Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

Gergely Imre 2026. április 15., 19:302026. április 15., 19:30

A vizsgálat a Maros folyó bal partján, a Kárpátok sétány közelében zajlott, a szakfelügyelők és laboratóriumi szakemberekből által végzett ellenőrzés során azonosították a szennyezés forrását és sikerült megállítani azt. Az illetékes vízszolgáltató képviselőit értesítették, akik gyorsan intézkedtek a nem megfelelően elvezetett szennyvíz kibocsátásának leállításáról. Hirdetés A Maros Vízügyi Igazgatóság szakemberei vízmintákat is vettek, amelyeket saját laboratóriumukban elemeznek. Az elsődleges eredmények szerint

a jelzett esetnek nem volt káros hatással sem a folyó vízi élővilágára, sem a vízhasználatra.