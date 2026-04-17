Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Ezek értelmében a primerenergia-termelés 1,2 százalékkal csökkent, a villamosenergia-termelés viszont 2,8 százalékkal nőtt – ismerteti az Agerpres.

Az INS szerint idén január 1. és február 28. között az ország primerenergia-ellátása 5,274 millió tonna kőolaj-egyenértéket (tonne of oil equivalent - toe) tett ki, 62 400 tonna kőolaj-egyenértékkel kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A belföldi primerenergia-termelés 56 500 toe-val (2,1 százalékkal) 2,688 millió toe-re csökkent, az import pedig 5900 toe-val (0,2 százalékkal) 2,586 millió tonna kőolaj-egyenértékre csökkent. Az ország villamosenergia-ellátása 12,138 milliárd kilowattóra (kWh) volt a vizsgált időszakban, 326,2 millió kilowattórával több, mint 2025 ugyanezen hónapjaiban.

2026 első két hónapjában a hőerőművek áramtermelése 240,6 millió kWh-val (6,5 százalékkal) 3,484 milliárd kWh-ra csökkent, a vízierőműveké 796,6 kWh-val (46,8 százalékkal) 2,497 milliárd kilowattórára nőtt.

Az atomerőművek áramtermelése 61,3 millió kWh-val (3,2 százalékkal) 1,878 milliárd kWh-ra csökkent. A szélerőművek termelése 351,4 millió kWh-val 1,361 milliárd kWh-ra nőtt, a naperőműveké pedig 36,2 millió kWh-val 323,2 millió kWh-ra csökkent.

Hirdetés

A vizsgált időszakban a villamosenergia-fogyasztás 0,8 százalékkal 8,783 milliárd kWh-ra csökkent.