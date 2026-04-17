Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csökkent Románia energiatermelése

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Tamás Attila

2026. április 17., 14:14

2026. április 17., 14:152026. április 17., 14:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ezek értelmében a primerenergia-termelés 1,2 százalékkal csökkent, a villamosenergia-termelés viszont 2,8 százalékkal nőtt – ismerteti az Agerpres.

Az INS szerint idén január 1. és február 28. között az ország primerenergia-ellátása 5,274 millió tonna kőolaj-egyenértéket (tonne of oil equivalent - toe) tett ki, 62 400 tonna kőolaj-egyenértékkel kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A belföldi primerenergia-termelés 56 500 toe-val (2,1 százalékkal) 2,688 millió toe-re csökkent, az import pedig 5900 toe-val (0,2 százalékkal) 2,586 millió tonna kőolaj-egyenértékre csökkent.  Az ország villamosenergia-ellátása 12,138 milliárd kilowattóra (kWh) volt a vizsgált időszakban, 326,2 millió kilowattórával több, mint 2025 ugyanezen hónapjaiban. 

2026 első két hónapjában a hőerőművek áramtermelése 240,6 millió kWh-val (6,5 százalékkal) 3,484 milliárd kWh-ra csökkent, a vízierőműveké 796,6 kWh-val (46,8 százalékkal) 2,497 milliárd kilowattórára nőtt.

Az atomerőművek áramtermelése 61,3 millió kWh-val (3,2 százalékkal) 1,878 milliárd kWh-ra csökkent.  A szélerőművek termelése 351,4 millió kWh-val 1,361 milliárd kWh-ra nőtt, a naperőműveké pedig 36,2 millió kWh-val 323,2 millió kWh-ra csökkent.  

Hirdetés

A vizsgált időszakban a villamosenergia-fogyasztás 0,8 százalékkal 8,783 milliárd kWh-ra csökkent.

A gazdaság áramfogyasztása 0,3 százalékkal, a közvilágításé 2,9 százalékkal nőtt, a lakosság fogyasztása pedig 4,4 százalékkal csökkent.  

Ugyanakkor az idei első két hónapban 2,122 milliárd kilowattóra villamos energiát exportált Románia, 155,9 millió kWh-val többet, mint egy évvel korábban.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 17., péntek

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

Hirdetés
2026. április 17., péntek

A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.

2026. április 17., péntek

Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

2026. április 17., péntek

Üzemanyag-drágulás, fagyos időjárás – komoly kihívások a gazdák számára

A mezőgazdaság minden területén, és majdnem egyforma mértékben nehezíti a gazdák életét az üzemanyag-drágulás. A tavaszi mezőgazdasági munkák sem haladnak ideális ütemben.

Hirdetés
2026. április 17., péntek

Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

2026. április 17., péntek

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

2026. április 17., péntek

Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.

Hirdetés
2026. április 17., péntek

A világ egyik vezető építőanyag-gyártója vásárolt be Romániában

Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.

2026. április 17., péntek

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

2026. április 17., péntek

Öröm és bánat: székelyföldi nyertese is van az UEFA-lottónak

Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!