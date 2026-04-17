Üzemanyag-drágulás, fagyos időjárás – komoly kihívások a gazdák számára

Fotó: Pinti Attila
A mezőgazdaság minden területén, és majdnem egyforma mértékben nehezíti a gazdák életét az üzemanyag-drágulás. A tavaszi mezőgazdasági munkák sem haladnak ideális ütemben.
Az adóterhek és inputárak növekedése, valamint az infláció megugrása után egy újabb kihívással kellett szembenézzenek idén, éppen a tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetén a gazdák.
A közel-keleti, vagyis az iráni feszültségek miatt az üzemanyagok ára jelentősen megnőtt,
Ez az agrárium minden területét érzékenyen érintette, és szinte egyforma mértékben nehezíti meg a munkát mindenütt, tudtuk meg Romfeld Zsolttól, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. Az igazgató azt is elmondta, hogy
„Időszakos szárazság van jelenleg, a föld ki van száradva, a tavaszi munkák elkezdődtek, de a múlt heti hideg megállított mindent, és most indulnak újra. A mínusz 9 fok senkinek sem volt kellemes, és még jöhet ezután is hideg. A mínusz 3 fok már fagykárt tud okozni a be nem takart pityókában, és ezért nem rizikóznak a gazdák, vagy csak mértékkel” – fogalmazott Romfeld Zsolt.
Így vagy úgy, de a mezőgazdasági minden területén nagy terhet jelent az üzemanyag-drágulás
Fotó: Pinti Attila
Az üzemanyagárak mérsékelt csökkenésnek indultak, így még jól is jöhetne a gazdáknak, hogy a fagyos napok miatt várniuk kellett a tavaszi munkák folytatásával, de felvetésünkre a mezőgazdasági igazgatóság vezetője elmondta,
A mag a földbe kell kerüljön, „mindenki nagy erőfeszítések árán beszerezte vagy beszerzi az üzemanyagot, és annak reményében, hogy a termék ára is fog nőni, nekifog a mezőgazdasági évnek a tavaszi kultúrák esetében”, fűzte hozzá.
Az üzemanyag-drágulás a mezőgazdaság minden területén, és majdnem egyformán megnehezíti a tevékenységet. A jelenlegi mezőgazdasági technológiák mind üzemanyag-igényesek. Abban lehet ugyan eltérés, hogy közvetlenül, vagy az inputok által, esetleg csak a munkálatok bizonyos fázisban érint jobban egy-egy területet a drágulás, de
– mondta a szakember. Az viszont nem jellemző, hogy az üzemanyagköltségek növekedése miatt felhagynának egyes gazdák teljesen vagy részben területük megművelésével.
„A föld megvan, a gépek adottak, igen, ez egy újabb kihívás a többi mellett, és egy újabb nehézség, de ezt nem lehet csak úgy abbahagyni. Ez egy kihívás, kell rá válaszolni és alkalmazkodni mindenkinek ebben a gazdasági rendszerben” – fejtegette a szakember.
Fotó: Gábos Albin
Arra a kérdésünkre, hogy például az üzemanyag-drágulás által keletkező költségtöbbletet be tudják-e építeni majd a gazdák a termények, termékek árába, és hogy az importárak által jelentett nyomás lehetősége ad-e erre, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője azt mondta, nincs más lehetőség.
Az amúgy is nehéz helyzetben lévő mezőgazdászok az üzemanyag-drágulást most próbálják átvészelni, de a termény értékesítésekor muszáj növeljék az árakat, és ez is volna normális. Én a helyi gazdák érdekét nézve mondom, hogy őszintén remélem, hogy a külföldi termék is drágább lesz, mert ott is drágult az üzemanyag. Én őszintén remélem, hogy
– fogalmazott Romfeld Zsolt.
A tavalyi adatok alapján Hargita megyében mintegy 320 000 hektár területen zajlik gyepgazdálkodás, a szántóföldek összterülete 70 000 hektár, amiből 45-50 ezer hektáron szántóföldi növénykultúrákat, a fennmaradó részen pedig éves takarmánynövényeket termesztettek a gazdák.
Az, hogy ezek a számok idén változnak-e, csak az idei mezőgazdasági támogatási kérelmek feldolgozása után derül majd ki.
Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.
Romániának 600 millió eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért.
Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.
Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.
A jobboldai közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek.
Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.
Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.
