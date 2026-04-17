Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

A meteorológusok szerint péntek déltől este kilenc óráig Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brassó és Kovászna megyében időszakosan fokozott lesz a légköri instabilitás,

A szél 50–55 kilométeres sebességgel fújhat. A leeső csapadék mennyisége elérheti a 20–25 litert négyzetméterenként, de helyenként meghaladhatja a 35 litert is – írja az Agerpres hírügynökség az ANM előrejelzésére hivatkozva.

Szombaton reggel kilenc és este nyolc között heves szélre vonatkozó riasztás lesz érvényben Moldva legnagyobb részén, Dobrudzsában és Munténia északi felében. Ezeken a területeken a széllökések sebessége elérheti az 50–65 kilométert óránként, a Kárpát-kanyar vidékén azonban a 70–80 kilométert is.