Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

A hidrológusok közlése szerint péntek délután 3 órától éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon,

villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet.

A következő folyók vízgyűjtő területe érintett (zárójelben az érintett megyék): Feketeügy (Kovászna és Brassó), Barca (Brassó), Râul Doamnei (Argeș), Dâmbovița (Argeș és Dâmbovița), Ialomița (Dâmbovița és Prahova), Prahova, Teleajen (Prahova), Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova) és Putna (Vrancea).

A szakemberek szerint nagyobb valószínűséggel és intenzitással következhet be áradás Brassó, Kovászna és Vrancea megyei kisebb folyóvizeken.