Szurkolói zóna a 2021-es budapesti Magyarország–Portugália Eb-meccs napján a Városligetben. Várhatóan az idei BL-döntő alkalmával is lesz hasonló
Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.
2026. április 17., 09:05
A budapesti Puskás Aréna ad otthont május 30-án az idei Bajnokok Ligája (BL) döntőjének, így legalább helyszín szempontjából egészen elérhető közelségbe került a székelyföldi focidrukkereknek is. És ezzel nagyjából ennyi az előny, ugyanis hatalmas szerencse kellett ahhoz, hogy jegyet vásárolhasson a semleges néző.
Az UEFA-ra hivatkozó sajtóértesülések szerint idén kicsivel több mint 61 ezer jegy lesz a BL-döntőre, amiből értékesítés útján 39 ezret tesznek elérhetővé. Ebből 17–17 ezer jegyet kap a két finalista klub, és marad mintegy 4600 jegy a semleges szurkolók részére, amit ún.
Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy március közepén az UEFA hivatalos oldalán regisztrálva lehetett jelentkezni a jegyekért, egy felhasználó legtöbb két belépőre tarthatott igényt. A regisztrációs időszak több napig tartott, a folyamat során pedig tájékoztatták az igénylőt, hogy
Egy székelyudvarhelyi olvasónk elmondása szerint március 18-án regisztrált a sorsolásra, és ő akkor közel a 450. ezredik jelentkező volt. Egy másik olvasónk egy nappal később, az utolsó napon iratkozott fel a sorsolásra, elmondása szerint durván a 800. ezredikként.
A Puskás Arénánál az UEFA labdarúgó Európa-bajnokságon
Április elején aztán értesítette őket az UEFA, hogy töltsék le a hivatalos alkalmazást, regisztráljanak abban is, és a hónap közepén jelentkeznek a sorsolás eredményével. Az említett két olvasónk közül
előbbi nem járt szerencsével,
ám utóbbit kisorsolták, és meghívót kapott az április 16. délután négy órai (romániai idő) jegyvásárlásra.
A szabályzat szerint egy felhasználó legtöbb két jegyre tarthat igényt, bankkártyával vásárolhat, az előzetesen közölt kategóriák pedig a következők: a legolcsóbb 70 euró, ezt követi a 180 eurós szint, majd a 650 eurós, a legdrágább pedig a 950 eurós belépő.
A kettő közül az egyik jegy átruházható, ám egyet a saját nevére kell vennie a vásárlónak, sőt: csak azzal a mobillal lesz elérhető a sajátneves belépő, amelyiken regisztrált a vásárló.
Magyarország–Portugália Eb-meccs a budapesti Puskás Arénában 2021. június 15-én az UEFA szervezésében. Székelyföldi szurkolók is eljutottak a történelmi mérkőzésre
A sorsoláson szerencsével járt olvasónk végül izgatottan várta a csütörtök délután négy órát, és amint elérhetővé vált az UEFA jegyvásárlási felülete, kattintott is, ám a sorban 16 percet kellett várakoznia, ugyanis a kisorsolt felhasználóknál már a kattintás, a gyorsaság, az érkezési sorrend számított. S amíg letelt a 16 perc, és a rendszer átirányította a megvásárolható jegyekhez,
„A legolcsóbb jegy 520 euró volt, amiből kettő 1040. Ez túl drága” – nyugtázta lemondóan olvasónk, kiegészítve az előzetesen közölt jegyárakat: ő úgy látta, hogy az 520 eurós jegy után elérhető volt még 650, 760, 950 és 3500 eurós jegy is a lottónyertes felhasználóknak.
Végül nem engedhette meg magának a drágábbak közül a legkedvezőbb árú jegyeket sem, az UEFA szabályzata szerint pedig ilyen esetben, ha maradnak meg értékesíthető belépők, akkor a sorsoláson következő helyeken szereplő felhasználókat értesítik, és csakis őket, ugyanis a sorsolás utáni rangsort nem teszik nyilvánossá.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.
A jobboldai közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek.
Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.
Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.
Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.
Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.
Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.
A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.
Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.
Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.
