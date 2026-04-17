Szurkolói zóna a 2021-es budapesti Magyarország–Portugália Eb-meccs napján a Városligetben. Várhatóan az idei BL-döntő alkalmával is lesz hasonló

Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.

A budapesti Puskás Aréna ad otthont május 30-án az idei Bajnokok Ligája (BL) döntőjének, így legalább helyszín szempontjából egészen elérhető közelségbe került a székelyföldi focidrukkereknek is. És ezzel nagyjából ennyi az előny, ugyanis hatalmas szerencse kellett ahhoz, hogy jegyet vásárolhasson a semleges néző. Az UEFA-ra hivatkozó sajtóértesülések szerint idén kicsivel több mint 61 ezer jegy lesz a BL-döntőre, amiből értékesítés útján 39 ezret tesznek elérhetővé. Ebből 17–17 ezer jegyet kap a két finalista klub, és marad mintegy 4600 jegy a semleges szurkolók részére, amit ún.

UEFA-lottó révén lehetett megvásárolni.

Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy március közepén az UEFA hivatalos oldalán regisztrálva lehetett jelentkezni a jegyekért, egy felhasználó legtöbb két belépőre tarthatott igényt. A regisztrációs időszak több napig tartott, a folyamat során pedig tájékoztatták az igénylőt, hogy

a jelentkezők között sorsolni fognak, és csak a szerencséseknek lesz lehetőségük sorban állni a jegyekért.

Egy székelyudvarhelyi olvasónk elmondása szerint március 18-án regisztrált a sorsolásra, és ő akkor közel a 450. ezredik jelentkező volt. Egy másik olvasónk egy nappal később, az utolsó napon iratkozott fel a sorsolásra, elmondása szerint durván a 800. ezredikként.

A Puskás Arénánál az UEFA labdarúgó Európa-bajnokságon Fotó: Székelyhon

Április elején aztán értesítette őket az UEFA, hogy töltsék le a hivatalos alkalmazást, regisztráljanak abban is, és a hónap közepén jelentkeznek a sorsolás eredményével. Az említett két olvasónk közül előbbi nem járt szerencsével,

ám utóbbit kisorsolták, és meghívót kapott az április 16. délután négy órai (romániai idő) jegyvásárlásra. A szabályzat szerint egy felhasználó legtöbb két jegyre tarthat igényt, bankkártyával vásárolhat, az előzetesen közölt kategóriák pedig a következők: a legolcsóbb 70 euró, ezt követi a 180 eurós szint, majd a 650 eurós, a legdrágább pedig a 950 eurós belépő. A kettő közül az egyik jegy átruházható, ám egyet a saját nevére kell vennie a vásárlónak, sőt: csak azzal a mobillal lesz elérhető a sajátneves belépő, amelyiken regisztrált a vásárló.

Magyarország–Portugália Eb-meccs a budapesti Puskás Arénában 2021. június 15-én az UEFA szervezésében. Székelyföldi szurkolók is eljutottak a történelmi mérkőzésre Fotó: Székelyhon

A sorsoláson szerencsével járt olvasónk végül izgatottan várta a csütörtök délután négy órát, és amint elérhetővé vált az UEFA jegyvásárlási felülete, kattintott is, ám a sorban 16 percet kellett várakoznia, ugyanis a kisorsolt felhasználóknál már a kattintás, a gyorsaság, az érkezési sorrend számított. S amíg letelt a 16 perc, és a rendszer átirányította a megvásárolható jegyekhez,

már elfogytak az olcsóbb kategóriás belépők.