Az ezeréves határon: túra a Grohotis-hegységben

A tavalyi Báj-havasi túra megejtésekor került fel a bakancslistára a távolban sejtelmesen körvonalozódó Grohotis. Erdélynek megannyi hegye kínál barangolási lehetőséget egy-egy hétvégére, ám az ezeréves határ még mindig különleges csáberővel bír.

Kocsis Károly 2026. június 07., 08:492026. június 07., 08:49

Most, hogy egyre több repülőjáratot törölnek, és az üzemanyag ára is kezdi megszokni a 10 lej környékét, a city break-ek helyett, mellett

talán még inkább érdemes a honi tájak felé vetni érdeklődő tekintetünket.

Hirdetés Egy esőmentes hétvégi, akár egynapos kiruccanáshoz a Grohotis-hegység is szóba jöhet, hiszen elérhető közelségben található, a 800 méteres szintkülönbség oda-vissza 20 kilométeren nem követel rendkívüli erőnlétet, kevésbé ismertségének betudhatóan

zsúfoltnak egyáltalán nem mondható, dús legelők híján kevés esélyünk van arra, hogy nyájakkal, illetve felénk rohanó pásztorkutyákkal találkozzunk.

Legvonzóbb előnye azonban lenyűgöző voltában rejlik, hiszen gyephavas révén gerincösvénye a szomszédos Báj-havaséval vetekedő, páratlan szépségű panorámát kínál, no és – nem utolsó sorban – részben az „ezeréves” határon vezet végig.

Fotó: Kocsis Károly

Ez a megszokott, beszámolókban, visszaemlékezésekben, történelmi munkákban előszeretettel használt kifejezés azért nem fedi teljes mértékben a valóságot, mert csak

1888 után jelölték meg határoszlopokkal, határhalmokkal és vésetekkel, azt követően, hogy e célból 1882-ben tárgyalások kezdődtek Magyarország és Románia között.

A következő két évben bejárták a terepet, 1886–1887-ben Bécsben nemzetközi vegyes bizottság vitázott rajta, az országgyűlés pedig 1888-ban szavazta meg „az Osztrák–Magyar Monarchiának Romániával, a Monarchia két állama és Románia közt fennforgott határvillongások kiegyenlítése végett, a határvonal újabb megállapítása és azzal kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyában kötött, s Bukarestben 1887. évi december 7-én/november 25-én aláírt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről” szóló XIV. törvénycikket.

Az ajánlott túra kb. 20 km oda-vissza Fotó: Kocsis Károly

Egyben belső utazás is Ezer évvel ezelőtt (vagy ha a tankönyvekben szereplő tézisekből indulunk ki: valamivel később) és még évszázadokon át a székelyek, illetve a barcasági magyarok által birtokolt, belakott, ellenőrzött, használt terület eredetileg sokkal délebbre terjed ki (a klasszikus értelembe vett országhatárt akkoriban nem ismerték) – gondoljunk csak a Havaselve északi felében azonosítható magyar helynevekre vagy az egészen 1845-ig létező és majdnem Bukarestig benyúló hajdani Székely (Saac, Săcuieni) megyére. Márpedig a ma itt élő népek közül

a Barcaságban elsőként a magyarok, székelyek vetették meg a lábukat, másként a románok és a szászok nem tőlünk vették volna át Barca, Brassó, Tatrang, Tömös, Törcs, Zajzon patakok, folyók nevét.

A délebre magasodó havasokat a Hétfalut zálogban tartó Brassó városa csak a 18. száza elején vette el jogtalanul az itteni magyaroktól, s adta bérbe az egyre nagyobb számban beköltöző román bácsoknak.

Fotó: Kocsis Károly

A Határjárók a Kárpátokban kalauzsorozat tavaly megjelent hetedik kötetének szerzői (Kovács Lehel István, Molnár Sándor), munkatársai (Kánya József, Kovács Előd, Miklós Árpád) a Bánkota-hágó és az egykori predeáli határállomás közötti, hat vám- és őrhellyel biztosított egykori határszakaszon

a 265 hajdani határhalomból hatot teljesen épen, nyolcvanat romos állapotban találtak, sőt hat sziklavésetet is azonosítottak.

Természetesen a most általunk javasolt túra nem a teljes 71 kilométer megismétlését célozza, mert ahhoz az edzett természetjáróknak is négy napra volt szükségük, hanem a Bratocsa-hágó és a Grohotis-csúcs közötti, a hajdani országhatárt részben követő útvonalra.

Fotó: Kocsis Károly

A határtúra-mozgalmat a három évvel ezelőtt fájdalmasan fiatalon, 53 éves korában elhunyt Molnár Sándor, a Mária-út egykori koordinátora kezdeményezte. Az ennek eredményeként megszülető, 18 kötetesre tervezett Határjárók a Kárpátokban kalauzsorozat célja a volt Magyar Királyság keleti határának bemutatása Ukrajnától a Dunáig. Az első hat kötetnek maga az ötletgazda a szerzője, a hetediknek már csak részben – tőle a négyfalusi dr. Kovács Lehel István informatikus, túravezető, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának adjunktusa vette át a stafétát. „A határtúra belső zarándoklat is, belső határainkat is lejárjuk, érzékeljük, ízlelgetjük… A határtúra, amit Sanyi ránk hagyott, kötelez a kitartásra, és egyben belső utazásra visz. Nem egy elveszett történelmi birodalom utáni nosztalgiáról, hanem önmagunk megerősödéséről és a velünk túrázók, egymás elfogadásáról is szól” – írja A Kárpát-kanyar hegyei: Bánkota-hágó – Predeál című túrakalauz előszavában Nagy Benedek.

Az 1272 méter magasságban ránk váró indulási pontig az 1840–1860 között kiépített, 1A jelzésű műúton jutunk el a leghamarabb – a Kárpát-kanyar tájékán a Tömösi-szoroson átvezető Brassó–Bukarest főút és vasút megnyitása előtt ez volt a legfontosabb összekötő a két ország között. Azelőtt pedig a Tatárhavas-hágói és Telejenel folyó melletti. Csíkszeredától jó bő kétórányi, Sepsiszentgyörgytől mindössze kb. 75 percnyi autózás, buszozás vár ránk.

Fotó: Fly Over Mountains

Babba Mária nyomában Miután Négyfalut elhagyjuk, Cheia felé tartva, a tatrangi víztározó mellett előbb

az egykoron magyar vámként fungáló Ósáncon megyünk át, majd a Babarunka melletti tisztást érintjük.

A név első fele mindenekelőtt a régi magyar nyelvben szépet jelentő babbát, illetve a Csíksomlyó titka kapcsán Daczó Árpád (P. Lukács OFM) által is sokat boncolgatott Babba Máriát juttatja eszünkbe, míg a runka erdei tisztásra, irtásra utal. A ferences atya úgy vélte, hajdanán Mária-búcsúra járhattak ide az őseink, és ez olyan közeli hegycsúcsok neveit is megmagyarázza, mint a Kis- és Nagybáb vagy éppen a Bábos, kissé távolabb a nagykő-havasi Kőba-szikla, Kőba-völgy, Kőba-csúcs, melyeket Simon Ferenc a Kőbábból eredeztet, a Bucsecsben pedig a híres Babele.

Fotó: Kocsis Károly

Székely Géza, a hajdani Brassói Turista Egyesület (BTE) titkára és öt társa, Jakab Irén, Török Mária, Jancsika Albert, Lutsch Gyula és Blau Jenő éppen 90 évvel ezelőtt, 1936-ban járta be a Grohotis-hegységet, amelyet ők egyszerűen csak a Nagy-kőhavas és a Csukás közötti hegyeknek neveztek, de néhol Ósánci-hegyeknek, illetve – tévesen – Hidegvölgyi-havasoknak is mondják. Brassóból tranvájjal mentek ki Hosszúfaluban, innét gyalog: Ósánc – Babarunka – Bretocsa-hágó; itt jobbra tértek, és a régi határ mentén, a határhalmokat követve: Lovak-havasa – Kisbáb – Nagybáb (a régi határ Báboson haladt, de ide nem másztak ki) – Kecskeláb-havas. Az eredeti céljuk a Predelus lett volna, de a rossz idő miatt leereszkedtek a Tatrang-völgyében, a turistaházban éjszakáztak, másnap gyalog indultak vissza Hosszúfaluba.

A Bratocsa-hágó nevét láttam leírva már Bretocsának, az 1941-es magyar katonai felméréskor Barátos névvel illették, a Google-térképen Tatrangfői-hágóként is megtaláljuk, merthogy a közelben ered a Tatrang. Itt bőséges parkolóhely áll rendelkezésünkre, és jobbra, azaz délnek fordulva megkezdhetjük a túra érdemi részét. Másfél órát az erdő között, az egykori országhatár piros sávval jelzett nyomvonalán gyalogolunk változatos terepen, és még legalább annyit

az 1768 magad Grohotis-csúcsig, mert a nyílt hegygerinc kínálta táj nemcsak elbűvöl, hanem ezáltal le is lassít.

Az ezeréves határ itt kanyarodik nyugatnak, a Zănoaga felé Fotó: Kocsis Károly

Vissza a Barcaságba Ahogy az erdőből kiérünk, jobbról a Lovak havasa (1423 m) és a Kecskelábak emelkednek (Alsó-, Felső-, Középső-), balról a Gergely-tető, illetőleg a Bábos-csúcs (1662 m), ahová kitérőt kellene tennünk, ha ragaszkodni akarnánk az 1887-es határ követéséhez, amely a Kisbáb (1752 m) és a Nagybáb (1712 m) között a pirossáv-jelzésekkel együtt hirtelen jobbra, azaz nyugatnak fordul a Zănoaga irányába, hogy aztán

a Csóra-, Urlát-, Szlójer-havasokat érintve ereszkedjen be a Hideg-völgybe, a Döjtöne-patak völgyébe, s onnan menjen fel a Nagy-kőhavasra. Délebbre viszont már ott csábít utunk célja, a Grohotis.

Fotó: Kocsis Károly

Bevétele egy kis erőfeszítést igényel, de bőségesen kárpótol érte a tetejéről elénk tárulkozó pazar kilátás a Vajda-havasra, a Szlójerre, a Kecskelábakra, a Nagy-kőhavasra, Bucsecsre, Teszlára, Csukásra, Vörös-havasra, Zákányra, Nagy-Tatár-havasra – amikor mi két héttel ezelőtt ott voltunk, vad szél igyekzett a minél előbbi visszafordulása ösztökélni. Elvileg haladhatnánk tovább dél felé a gerincen, hogy aztán az Ulița (1565 m), a Nagy-Radila (1490 m), a Clăbucetu 1394) és a Negrașu (1297) érintésével beérjünk a Teșila és Trăișteni falvakból álló Valea Doftaneibe, de az még további 20 kilométert jelentene, és még mindig ott lennénk a semmi közepén.

Fotó: Kocsis Károly

Terepjáróval természetesen könnyedén teljesíthető ez a táv, hangsúlyozva, hogy ezek erdei, hegyi utakon való használta súlyos pénzbírság kockáztatásával jár Romániában.