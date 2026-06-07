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Rekordméretű bírságot szabtak ki a romániai bankokra a kamatok miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

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Kartellezésre hivatkozva minden korábbinál nagyobb összegű, több mint 700 millió eurónyi bírságot szabott ki a román versenytanács (CC) a tíz vezető bankra, amelyek állítólag kamatpolitikájuk összehangolásával befolyásolták a román bankközi kamatlábat (ROBOR) – írja az MTI a hatóság vasárnapi közlésére hivatkozva.

Székelyhon

2026. június 07., 18:572026. június 07., 18:57

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A CC közleménye szerint a napi kamatjegyzés (fixing) – a különböző futamidejű bankközi hitelkamatok leszögezésének – idején a bankoknak egymástól függetlenül kellett volna megadniuk a kamatlábakat, ám

a megbírságolt tíz bank állítólag bizalmas, stratégiai jellegű információkat cserélt és a versenytársak árfolyamához igazította magatartását,

mesterségesen befolyásolva a bankközi kamatok átlagaként kiszámolt ROBOR értékét.

A versenytanács együttesen 3,73 milliárd lej összegű bírságot szabott ki tíz bankra, amely a román versenyjogot és az Európai Unió működéséről szóló szerződést megsértve manipulálta a ROBOR-t – közölte a CC. A határozat ellen az indoklás közzétételét követően 30 napon belül a bukaresti táblabíróságon lehet fellebbezni.

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A ROBOR referenciakamatlábnak számít a román pénzpiacon, amely befolyásolja a jogi személyeknek, állami szervezeteknek és önkormányzatoknak nyújtott hitelek kamatát, valamint a magánszemélyeknek 2019 előtt nyújtott hitelek kamatainak kiszámítását, ugyanis számos változó kamatú lejhitel törlesztőrészletének képletében szerepel.

A versenyjog megtiltja a vállalatok közötti olyan megállapodásokat, amelyek megakadályozzák, korlátozzák vagy torzítják a versenyt a román piacon – emlékeztetett a versenytanács közleménye.

Belföld Gazdaság
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