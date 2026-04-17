Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Fotó: Beliczay László
Alexandru Rogobete egészségügyi és Alexandru Nazare pénzügyminiszter csütörtökön Washingtonban előzetes, „feltérképező” jellegű tárgyalást folytatott a Pfizer vállalat képviselőivel annak érdekében, hogy a Románia által leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért fizetendő összeget – 600 millió eurót – innovatív gyógyszerekre váltsák át.
2026. április 17., 11:28
2026. április 17., 11:31
„A megbeszélések kiegyensúlyozott, professzionális hangnemben zajlottak, és a Romániára vonatkozó konkrét megoldások keresésére összpontosítottak. A román kormánytól kapott megbízás alapján megfogalmazott javaslatunk az volt, hogy folytassuk a tárgyalásokat
– írta az egészségügyi miniszter a Facebookra péntek reggel.
Beszámolója szerint a megbeszélésen emlékeztettek a Románia és a Pfizer vállalat között évtizedek óta fennálló szilárd partnerségre, és rávilágítottak, hogy Románia nyitott a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés területén való jövőbeli együttműködés kialakítására.
Rogobete szerint most várják a Pfizer vállalat képviselőinek válaszát a tárgyalások folytatási irányát illetően.
„Ez egy olyan folyamat, amely nem ér itt véget. Ez egy fontos kezdet. Ilyen pillanatokban nem az a feladatunk, hogy a múltat magyarázzuk, hanem hogy megoldásokat találjunk a jövőre nézve” – idézi Rogobetét az Agerpres hírügynökség.
A leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezi Romániát és Lengyelországot szerdán kimondott ítéletében az egyik brüsszeli bíróság – közölte az AFP.
Az egyik brüsszeli elsőfokú bíróság április eleji döntésével a leszerződött, de végül át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezte Romániát és Lengyelországot. Az alapfokú ítélet szerint
Romániának 600 millió eurót,
Lengyelországnak 1,3 milliárd eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.
Ilie Bolojan miniszterelnök múlt héten kijelentette, hogy várhatóan két héten belül megkapják az ítélet indoklását. Ezután egyrészt meg kell találni a módját annak, hogy a tárgyalások idejére ne számoljanak fel késedelmi kamatot, másrészt pedig az ügyvédekkel és a hasonló helyzetben levő Lengyelország illetékeseivel való egyeztetés után el kell dönteni, hogy megfellebbezik-e a döntést.
A miniszterelnök közlése szerint a pénzügyminiszter és az egészségügyi miniszter washingtoni tárgyalásainak végső célja elérni, hogy
részletekben fizesse ki Románia a megszabott összeget,
vagy pedig az amerikai vállalat a romániai piacon jelenleg is fellelhető gyógyszereket szállítson cserébe.
A következő lépésekről a két miniszter washingtoni tárgyalásai kimenetelének függvényében határoznak – tette hozzá Bolojan.
Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek munkanélkülivé válnak.
Romániai üzemet vásárolt fel a svájci Sika építőanyag- és ipari ragasztástechnikai cég – hivatkozik az MTI a Profit.ro gazdasági portálra, amely a vállalat közleménye alapján számolt be a tranzakcióról.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.
Nem könnyű jegyet kapni az idén Budapesten rendezendő BL-döntőre, a semleges szurkolónak még ahhoz is nagy szerencsére volt szüksége, hogy egyáltalán sorba állhasson két jegyért.
A jobboldai közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek.
Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.
Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.
Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.
Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.
Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.
