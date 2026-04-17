Két ötlete is van Romániának, hogy előnyösebben ússza meg a 600 millió eurós oltásadósságot

Alexandru Rogobete egészségügyi és Alexandru Nazare pénzügyminiszter csütörtökön Washingtonban előzetes, „feltérképező” jellegű tárgyalást folytatott a Pfizer vállalat képviselőivel annak érdekében, hogy a Románia által leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni vakcinákért fizetendő összeget – 600 millió eurót – innovatív gyógyszerekre váltsák át.

„A megbeszélések kiegyensúlyozott, professzionális hangnemben zajlottak, és a Romániára vonatkozó konkrét megoldások keresésére összpontosítottak. A román kormánytól kapott megbízás alapján megfogalmazott javaslatunk az volt, hogy folytassuk a tárgyalásokat

– írta az egészségügyi miniszter a Facebookra péntek reggel.

Beszámolója szerint a megbeszélésen emlékeztettek a Románia és a Pfizer vállalat között évtizedek óta fennálló szilárd partnerségre, és rávilágítottak, hogy Románia nyitott a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés területén való jövőbeli együttműködés kialakítására.

Rogobete szerint most várják a Pfizer vállalat képviselőinek válaszát a tárgyalások folytatási irányát illetően.

„Ez egy olyan folyamat, amely nem ér itt véget. Ez egy fontos kezdet. Ilyen pillanatokban nem az a feladatunk, hogy a múltat magyarázzuk, hanem hogy megoldásokat találjunk a jövőre nézve” – idézi Rogobetét az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk Brüsszeli bíróság: 600 millió eurót kell fizetnie Romániának az át nem vett vakcinákért A leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezi Romániát és Lengyelországot szerdán kimondott ítéletében az egyik brüsszeli bíróság – közölte az AFP.

Az egyik brüsszeli elsőfokú bíróság április eleji döntésével a leszerződött, de végül át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezte Romániát és Lengyelországot. Az alapfokú ítélet szerint

Romániának 600 millió eurót,

Lengyelországnak 1,3 milliárd eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.

Ilie Bolojan miniszterelnök múlt héten kijelentette, hogy várhatóan két héten belül megkapják az ítélet indoklását. Ezután egyrészt meg kell találni a módját annak, hogy a tárgyalások idejére ne számoljanak fel késedelmi kamatot, másrészt pedig az ügyvédekkel és a hasonló helyzetben levő Lengyelország illetékeseivel való egyeztetés után el kell dönteni, hogy megfellebbezik-e a döntést.

A miniszterelnök közlése szerint a pénzügyminiszter és az egészségügyi miniszter washingtoni tárgyalásainak végső célja elérni, hogy

részletekben fizesse ki Románia a megszabott összeget,

vagy pedig az amerikai vállalat a romániai piacon jelenleg is fellelhető gyógyszereket szállítson cserébe.

A következő lépésekről a két miniszter washingtoni tárgyalásai kimenetelének függvényében határoznak – tette hozzá Bolojan.