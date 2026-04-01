Brüsszeli bíróság: 600 millió eurót kell fizetnie Romániának az át nem vett vakcinákért

A leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezi Romániát és Lengyelországot szerdán kimondott ítéletében az egyik brüsszeli bíróság – írja az AFP nyomán az Agerpres.
Az alapfokú ítélet szerint Romániának 600 millió eurót, Lengyelországnak 1,3 milliárd eurót kellene kifizetnie az oltóanyagot gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.
A gyógyszergyártó cég 2023 őszén indított pert a két ország ellen, hogy azok maradéktalanul teljesítsék a vakcinabeszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket.
A brüsszeli elsőfokú bíróság döntése szerint
Az ügy azért került belga bíróság elé, mert a vakcinabeszerzési szerződéseket az Európai Bizottság írta alá a részt vevő tagállamok nevében.
A lengyel kormány mintegy 1,3 milliárd euró értékű vakcina átvételét és kifizetését tagadta meg 2022 áprilisában, a koronavírus-járvány enyhülésére, illetve a felhalmozott vakcinakészleteire hivatkozva.
Szerdai közleményében a Pfizer üdvözölte a bíróság döntését. A vállalat szerint ez is igazolja „azoknak a szerződéses kötelezettségeknek a fontosságát, amelyek lehetővé tették Európa számára a világjárvány elleni sikeres fellépést”. Az amerikai cégcsoport ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a tagállamok teljesítik a bírósági döntésben foglaltakat.
