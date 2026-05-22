Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Több százezer ember védelmét biztosítják idén is a csíksomlyói nyeregben a tűzoltók, mentők, csendőrök és rendőrök. Mutatjuk, hol juthatnak segítséghez a zarándokok, és mit tehetnek a rosszullétek megelőzése érdekében.

Farkas Orsolya

2026. május 22., 20:442026. május 22., 20:44

Megnövelt létszámmal lesz jelen az idei pünkösdi búcsúban a Hargita megyei rendőrség, tűzoltóság, csendőrség, mentőszolgálat, illetve a Maros megyei csendőrség.

Tájékoztatásuk szerint munkatársaik

  • a zarándokútvonalakon,

  • a kegytemplom közelében,

  • a vasútállomásnál és autóbusz-megállónál,

  • továbbá a csíksomlyói nyeregben is

szolgálatot teljesítenek szombaton.

Fokozott készenléttel lesznek jelen a pünkösdi búcsúban a hatóságok

Fotó: Pinti Attila

Arra kérik a búcsú résztvevőit, hogy a tömegre való tekintettet fordítsanak különös figyelmet a gyerekekre, és baj esetén forduljanak a helyszínen szolgálatot teljesítő egységekhez, vagy hívják a 112-es segélyhívószámot. Javasolják továbbá, hogy mindenki óvja az értéktárgyait.

Fotó: Borbély Fanni

A Hargita megyei mentőszolgálat felhívja a figyelmet: a hosszabb gyaloglás, a zsúfoltság és a meleg időjárás fokozott megterhelést jelenthet, különösen idősek, gyermekek és krónikus betegséggel élők számára. Ezért fontos, hogy:

  • mindenki saját egészségi állapotának megfelelően vállalja az utat;

  • vigyen magával elegendő ivóvizet, a rendszeresen szedett gyógyszereit, valamint az időjárásnak megfelelő öltözetet és kényelmes lábbelit;

  • a rosszullétek megelőzése érdekében ajánlott rendszeresen folyadékot fogyasztani, fejfedőt használni és kerülni a túlzott megterhelést.

Fotó: Borbély Fanni

A Hargita Megyei Mentőszolgálat a búcsú ideje alatt hat mentőponton biztosít egészségügyi ellátást:

  • négy sátor a nyeregben,

  • egy a borvízforrásnál,

  • valamint egy a templom előtti téren

várja a segítségre szorulókat.

Csíkszék Csíksomlyó Pünkösdi búcsú
2026. május 22., péntek

Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán

Szívecskéket formázó kezek, lobogó zászlók, könnyek, mosolyok, kézfogások, kiabálások, énekszó, himnusz, megörökített pillanatok – ezeket tapasztaltuk az összenemzeti zarándokvonat sepsiszentgyörgyi fogadásán.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Elsőfokú árvízriasztást adtak ki több székelyföldi folyóra is

Újabb elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

1,2 milliárd lejt utaltak az áprilisi gyermeknevelési pótlékok kifizetésére

Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) átutalta az áprilisi gyermeknevelési pótlékok (gyerekpénz) kifizetéséhez szükséges összeget.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani

A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje

A Colectiv-ügyben elítélt katonai tűzoltók egyikét, Antonina Radut, aki négy évvel ezelőtt, az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, bebörtönözték egy moldovai börtönben, ahol a román bíróságok által kiszabottnál enyhébb büntetést fog letölteni.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet

Hantavírusgyanús esetet jelentettek Krassó-Szörény megyéből – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben

Az elnöki hivatal pénteken bejelentette, hogy a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ aláírt egy megállapodást, amelyben vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új közalkalmazotti bértörvényt.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 22., péntek

