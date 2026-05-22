Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt

Több százezer ember védelmét biztosítják idén is a csíksomlyói nyeregben a tűzoltók, mentők, csendőrök és rendőrök. Mutatjuk, hol juthatnak segítséghez a zarándokok, és mit tehetnek a rosszullétek megelőzése érdekében.

Farkas Orsolya 2026. május 22., 20:442026. május 22., 20:44

Megnövelt létszámmal lesz jelen az idei pünkösdi búcsúban a Hargita megyei rendőrség, tűzoltóság, csendőrség, mentőszolgálat, illetve a Maros megyei csendőrség. Hirdetés Tájékoztatásuk szerint munkatársaik a zarándokútvonalakon,

a kegytemplom közelében,

a vasútállomásnál és autóbusz-megállónál,

továbbá a csíksomlyói nyeregben is szolgálatot teljesítenek szombaton.

Fokozott készenléttel lesznek jelen a pünkösdi búcsúban a hatóságok Fotó: Pinti Attila

Arra kérik a búcsú résztvevőit, hogy a tömegre való tekintettet fordítsanak különös figyelmet a gyerekekre, és baj esetén forduljanak a helyszínen szolgálatot teljesítő egységekhez, vagy hívják a 112-es segélyhívószámot. Javasolják továbbá, hogy mindenki óvja az értéktárgyait.

Fotó: Borbély Fanni

A Hargita megyei mentőszolgálat felhívja a figyelmet: a hosszabb gyaloglás, a zsúfoltság és a meleg időjárás fokozott megterhelést jelenthet, különösen idősek, gyermekek és krónikus betegséggel élők számára. Ezért fontos, hogy: mindenki saját egészségi állapotának megfelelően vállalja az utat;

vigyen magával elegendő ivóvizet, a rendszeresen szedett gyógyszereit, valamint az időjárásnak megfelelő öltözetet és kényelmes lábbelit;

a rosszullétek megelőzése érdekében ajánlott rendszeresen folyadékot fogyasztani, fejfedőt használni és kerülni a túlzott megterhelést.

Fotó: Borbély Fanni