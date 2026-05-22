Elsőfokú árvízriasztást adtak ki több székelyföldi folyóra is

Újabb elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

A hidrológusok közlése szerint péntek déltől szombat délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Nagy-Küküllő (Maros, Szeben és Fehér), Feketeügy (Kovászna), Olt (Brassó, Kovászna, Hargita, Szeben és Vrancea) és Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova).

Szintén elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Beszterce (Neamț, Hargita és Bákó), Tatros (Hargita, Kovászna, Bákó, Neamț és Vrancea), Putna (Vrancea), Râmnicu Sărat (Buzău és Vrancea), Bârlad (Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Vrancea és Galac), Szeret (Galac), Prut (Botoșani, Iași, Vaslui és Galac), Jijia (Botoșani és Iași).