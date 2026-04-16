Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.

A kabinet közleménye szerint a forrásokat etnikumközi, kulturális, oktatási és tudományos projektekre, valamint szemináriumok, kollokviumok, viták és szimpóziumok szervezésére fordítják, amelyek

A támogatásból az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférést, az interkulturális párbeszédet, a toleranciát és a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, valamint a többségi társadalom közötti esélyegyenlőséget is ösztönzik – írja az Agerpres hírügynökség a kabinet közleményére hivatkozva.

A nemzeti kisebbségek szervezetei emellett közintézményekkel, helyi hatóságokkal, civil szervezetekkel és nemzetközi partnerekkel együttműködésben valósítanak meg programokat a kulturális sokszínűség előmozdítása és a társadalmi kohézió erősítése érdekében.