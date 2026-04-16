Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. április 16., 17:30

A 21. század végére az Európai Unió népessége 53 millióval (11,7 százalékkal) fog csökkeni, a 2025-ben regisztrált 451,8 millióról 398,8 millióra. Az Eurostat szerint az EU népességének 2022-ben elkezdődött növekedése a következő három évben folytatódik, és 2029-ben 453,3 millió fővel tetőzik, majd 2100-ra fokozatosan 398,8 millió főre csökken.

  1. A tagállamok közül 2100-ban a legnagyobb népességgel rendelkező ország Németország lesz, annak ellenére, hogy a prognózis szerint a 2025-ös 83,6 millióról 74,7 millióra csökken a lakosok száma.

  2. A második helyen Franciaország fog állni, amelynek népessége 67,2 millió lesz 2100-ban (2025-ben 68,8 millió),

  3. a harmadikon pedig Spanyolország, amelynek lakossága a 2025-ös 49,1 millióról 49,8 millióra nő a 75 év alatt.

Népességük várható jelentős növekedése ellenére Málta és Luxemburg 2100-ban is a legkisebb államok közé sorolható majd, mert lakosságszámuk továbbra is egymillió fő alatt marad.

Az Eurostat becslése szerint a század végére várhatóan kilenc tagállamban nő a népesség, tizennyolcban viszont – köztük Romániában is – visszaesés várható. Utóbbiak közül Franciaországban és Ausztriában a csökkenés mértéke viszonylag alacsony, 5 százalék alatti marad, míg Németországban, Szlovéniában, Finnországban és Csehországban 10 százalék körüli lesz a visszaesés.

A legdrasztikusabb, 30 százalékot meghaladó népességfogyásra Lengyelországban (31,6 százalék), Litvániában (33,4) és Lettországban (33,9) kell számítani.

Az Eurostat előrejelzése szerint a következő 75 évben az EU-ban csökkenni fog a gyermekek, a fiatalok és a munkaképes korúak aránya. A 0–19 éves korosztály részaránya a jelenlegi 20-ról 17 százalékra mérséklődik 2100-ra, míg a 20 és 64 év közötti munkaképes felnőtteké 58-ról 50 százalékra esik vissza a század végére.

Az EU népességének medián életkora 2025 és 2100 között várhatóan 6,6 évvel emelkedik, miközben

a 65 éves vagy annál idősebbek száma a század végére megduplázódik.

Ennek a korcsoportnak az aránya a teljes népességen belül 12,4 százalékról 33,6 sázalékra nő, ami az uniós lakosság folyamatos csökkenése mellett az elöregedés felgyorsulását jelzi – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat adataira hivatkozva.

2026. április 16., csütörtök

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról

Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen

Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.

Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”

A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak

Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

