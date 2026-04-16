Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.

A 21. század végére az Európai Unió népessége 53 millióval (11,7 százalékkal) fog csökkeni, a 2025-ben regisztrált 451,8 millióról 398,8 millióra. Az Eurostat szerint az EU népességének 2022-ben elkezdődött növekedése a következő három évben folytatódik, és 2029-ben 453,3 millió fővel tetőzik, majd 2100-ra fokozatosan 398,8 millió főre csökken.

A tagállamok közül 2100-ban a legnagyobb népességgel rendelkező ország Németország lesz, annak ellenére, hogy a prognózis szerint a 2025-ös 83,6 millióról 74,7 millióra csökken a lakosok száma. A második helyen Franciaország fog állni, amelynek népessége 67,2 millió lesz 2100-ban (2025-ben 68,8 millió), a harmadikon pedig Spanyolország, amelynek lakossága a 2025-ös 49,1 millióról 49,8 millióra nő a 75 év alatt.

Népességük várható jelentős növekedése ellenére Málta és Luxemburg 2100-ban is a legkisebb államok közé sorolható majd, mert lakosságszámuk továbbra is egymillió fő alatt marad.

Az Eurostat becslése szerint a század végére várhatóan kilenc tagállamban nő a népesség, tizennyolcban viszont – köztük Romániában is – visszaesés várható. Utóbbiak közül Franciaországban és Ausztriában a csökkenés mértéke viszonylag alacsony, 5 százalék alatti marad, míg Németországban, Szlovéniában, Finnországban és Csehországban 10 százalék körüli lesz a visszaesés.