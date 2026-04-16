Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.
A 21. század végére az Európai Unió népessége 53 millióval (11,7 százalékkal) fog csökkeni, a 2025-ben regisztrált 451,8 millióról 398,8 millióra. Az Eurostat szerint az EU népességének 2022-ben elkezdődött növekedése a következő három évben folytatódik, és 2029-ben 453,3 millió fővel tetőzik, majd 2100-ra fokozatosan 398,8 millió főre csökken.
A tagállamok közül 2100-ban a legnagyobb népességgel rendelkező ország Németország lesz, annak ellenére, hogy a prognózis szerint a 2025-ös 83,6 millióról 74,7 millióra csökken a lakosok száma.
A második helyen Franciaország fog állni, amelynek népessége 67,2 millió lesz 2100-ban (2025-ben 68,8 millió),
a harmadikon pedig Spanyolország, amelynek lakossága a 2025-ös 49,1 millióról 49,8 millióra nő a 75 év alatt.
Népességük várható jelentős növekedése ellenére Málta és Luxemburg 2100-ban is a legkisebb államok közé sorolható majd, mert lakosságszámuk továbbra is egymillió fő alatt marad.
Az Eurostat becslése szerint a század végére várhatóan kilenc tagállamban nő a népesség, tizennyolcban viszont – köztük Romániában is – visszaesés várható. Utóbbiak közül Franciaországban és Ausztriában a csökkenés mértéke viszonylag alacsony, 5 százalék alatti marad, míg Németországban, Szlovéniában, Finnországban és Csehországban 10 százalék körüli lesz a visszaesés.
Az Eurostat előrejelzése szerint a következő 75 évben az EU-ban csökkenni fog a gyermekek, a fiatalok és a munkaképes korúak aránya. A 0–19 éves korosztály részaránya a jelenlegi 20-ról 17 százalékra mérséklődik 2100-ra, míg a 20 és 64 év közötti munkaképes felnőtteké 58-ról 50 százalékra esik vissza a század végére.
Az EU népességének medián életkora 2025 és 2100 között várhatóan 6,6 évvel emelkedik, miközben
Ennek a korcsoportnak az aránya a teljes népességen belül 12,4 százalékról 33,6 sázalékra nő, ami az uniós lakosság folyamatos csökkenése mellett az elöregedés felgyorsulását jelzi – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat adataira hivatkozva.
Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.
Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.
Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.
A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.
Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.
Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.
Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.
Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.
Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.
A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.
