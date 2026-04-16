Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

A jogszabály a közalkalmazotti állások befagyasztását előíró 2025/41-es törvényt módosítja, és megteremti a jogi keretet a tanári és tanítói álláshelyek, az egyetemi segédtanári posztok, valamint a felsőoktatási intézményekben történő előléptetésekre kiírt versenyvizsgák megszervezéséhez – közölte a kormány ülése után az oktatási minisztérium.

A versenyvizsgák kiírása elengedhetetlen a megfelelő számú pedagógus biztosításához a 2026–2027-es tanévben – olvasható a közleményben.