Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Fotó: Fortepan / Album011

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

Nagy Lilla

2026. április 16., 18:312026. április 16., 18:31

Április 16-a nemcsak egy dátum a naptárban, hanem egy történelmi töréspont kezdete. 1944-ben ezen a napon indult meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján: Beregszászon, Kassán, Munkácson, Ungváron – később Budapesten is – és számos más településen családok tízezreit szakították ki addigi életükből. A folyamat végül deportálásokhoz és tömeges pusztításhoz vezetett.

Fotó: Fortepan / Bokor András

Az emlékezés nem kizárólag történeti aktus. A magyar művészet különböző területein olyan alkotások születtek, amelyek nemcsak dokumentálják, hanem értelmezik is ezt a tapasztalatot. Ezek a művek nem kínálnak megnyugtató válaszokat, sőt. Inkább kérdeznek, szembesítenek, és a hiányt teszik láthatóvá. Ez pedig nem kényelmes.

Az irodalomban

Az irodalom területén Kertész Imre Sorstalanság című regénye az egyik legmeghatározóbb alkotás: tárgyilagos, már-már közönyös hangon beszél a koncentrációs táborok világáról, éppen ezzel téve még nyugtalanítóbbá az olvasói élményt. A személytelenség mögött folyamatosan ott húzódik az identitás szétesése.

Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Radnóti Miklós Bori notesz című ciklusa egészen más regiszterben szólal meg: ezek a versek már a halál közvetlen közelében születtek, egyszerre őrzik a klasszikus forma fegyelmét és a végső kiszolgáltatottság tapasztalatát.

Szép Ernő Emberszag című műve a túlélés hétköznapiságát mutatja meg, finom iróniával és visszafogott, de annál élesebb megfigyelésekkel. Nem a szélsőséges helyzetekre, hanem a lassú leépülésre helyezi a hangsúlyt.

A filmművészetben

A filmművészetben a történetek gyakran az egyéni és kollektív emlékezet határán mozognak. A napfény íze, Szabó István rendezésében, egy család több generációján keresztül vizsgálja az asszimiláció, az identitásváltás és a túlélés stratégiáit. A holokauszt itt nem elszigetelt esemény, hanem egy hosszabb történet drámai csúcspontja.

Fotó: Fortepan / Lili Jacob

Az 1945, Török Ferenc alkotása visszafogott eszközökkel dolgozik: a faluba visszatérő zsidó túlélők jelenléte fokozatosan bontja ki a helyiek bűntudatát és félelmeit, miközben a kimondatlanság válik a film egyik legerősebb motívumává.

A Saul fia, Nemes Jeles László munkája radikálisan szűk nézőpontot választ: a kamera szinte végig a főhős arcára tapad, a háttérben zajló borzalmak csak töredékesen érzékelhetők, ami intenzív, szinte fizikai tapasztalattá teszi a nézést.

A zeneművekben

A zenében a holokauszt emlékezete gyakran nem narratív módon jelenik meg, hanem hangulatokban, struktúrákban és törésekben.

Fotó: Fortepan / Lili Jacob

Bárdos Lajos A nyúl éneke című műve – amelyet az első magyar holokauszt-emlékkompozícióként is emlegetnek – vegyeskarra és ütőhangszerekre íródott, szimbolikus formában a rettegésben élő, üldözött zsidóság tragédiáját jeleníti meg. A mű különleges hangszimbolikáját a három üstdob H–D–Es hangolása adja, amely összeolvasva Hádészt idézi, az alvilág képét, így az üldözött emberek végletes lelkiállapotát fejezi ki.

Ligeti György Requiem című kompozíciója monumentális: sűrű, feszültséggel teli hangzása a kollektív gyász és a feldolgozhatatlan veszteség zenei megfelelője.

Fotó: Fortepan / Lili Jacob

Jávori Ferenc „Fegya” és Müller Péter Sziámi Soha többé soá! című dala Szinetár Dóra előadásában közvetlenebb hangon szól, az emlékezés erkölcsi parancsát hangsúlyozva, és hidat képezve a történelmi múlt és a jelen generációi között.

A képzőművészetben

A képzőművészetben az emlékezés gyakran áttételes, mégis erősen jelenlévő. Kondor Béla műveiben a szimbólumok sűrű hálója teremti meg a jelentést: az alakok és motívumok egymásra rétegződve utalnak pusztulásra, bűnre és megváltásra.

Ország Lili festőművész, holokauszt-túlélő munkái labirintusokra, falakra és zárt terekre épülnek, amelyek az elveszett közösségek és az emlékezet töredezettségének metaforái.

Gedő Ilka önarcképe a gettóban

Fotó: Wikipédia

Különösen közvetlenek Gedő Ilka gettórajzai: 1944-ben, a pesti gettóban készültek, ceruzával, visszafogott eszközökkel, mégis megrendítő pontossággal. A nagy szemű gyerekek, az elgyötört arcok és a fáradt testek nem stilizált alakok, hanem konkrét jelenlétként hatnak; kis méretük ellenére súlyuk vetekszik a korszak más ikonikus dokumentumaival.

A fényképeken

A vizuális dokumentáció egyik legfontosabb forrása az Auschwitz-album, amelyet 1944-ben készített Bernhard Walter és Ernst Hoffmann. A felvételek az érkezés, a kiválasztás és a kiszolgáltatottság pillanatait rögzítik, minden kommentár nélkül. Éppen ez a tárgyilagosság teszi őket különösen megrázóvá. A képek ma többek között a Fortepan gyűjteményében is hozzáférhetők, és a történeti emlékezet megkerülhetetlen részei.

Fotó: Fortepan / Lili Jacob

Ezek az alkotások nyitva tartják a múlt kérdéseit. Nem engedik, hogy a történtek puszta adattá vagy távoli emlékké váljanak. Április 16-a nemcsak az emlékezés napja, hanem annak felismerése is, hogy a művészet képes újra és újra megszólaltatni azt, ami egyszer már kimondhatatlanná vált.

Emlékezés
2026. április 16., csütörtök

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

2026. április 15., szerda

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

2026. április 13., hétfő

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

2026. április 11., szombat

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 10., péntek

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

