Újraolvasni a kimondhatatlant. Miért marad velünk a Sorstalanság?

Tíz évvel Kertész Imre halála után a Sorstalanság nem csupán emlékként áll előttünk. Nem veszít erejéből. Újraolvasva kevésbé történet, inkább gondolkodási forma, amely az elbeszélés és megértés határait vizsgálja.

Nagy Lilla 2026. április 01., 16:562026. április 01., 16:56

A Sorstalanság holokauszt-regény. A szöveg központi szereplője és egyben elbeszélője Gyuri, egy fiatal zsidó fiú. Az elbeszélés első személyű, sokszor naplószerű hatást kelt, ugyanakkor következetesen tárgyilagos hangon szólal meg. A regény terjedelme háromszázharminchárom oldal. A történet íve egy beavatással indul és egy hazatéréssel zárul. Ami e két pont között történik, azt a regény maga mondja el. Újramesélni nem szükséges, és aligha lehetne pontosabban, mint ahogyan azt Kertész Imre leírta. Ezt újra kell olvasni. Egy kanonikus mű újraolvasásának kérdése A Sorstalanság helye mára rögzült a kánonban, de ez a rögzültség nem jelent lezártságot. Az a tény, hogy egy mű klasszikussá válik, nem csökkenti, hanem inkább növeli az újraolvasás szükségességét. Hatása megkérdőjelezhetetlen. Az 1975-ös megjelenés után hosszabb időnek kellett eltelnie, mire a mű valódi súlya kirajzolódott, de Kertész Imre életműve nemzetközi kontextusban is értelmezhetővé vált. A regényt több mint húsz nyelvre fordították le. A Nobel-díj ebben az értelemben nem kiindulópont, hanem következmény.

Az újraolvasás kérdése azonban nem pusztán irodalomtörténeti gesztus.

Egy ilyen szöveg esetében minden visszatérés szükségképpen új értelmezési helyzetet teremt.

Nem ugyanazt a könyvet olvassuk, mert nem ugyanaz az olvasó nyitja ki. A történet ismertsége felszabadítja a figyelmet: ami elsőre cselekményként hatott, az később nyelvvé, szerkezetté, gondolkodásmóddá válik. A tárgyilagosság mint poétikai stratégia A regény egyik leggyakrabban emlegetett sajátossága a tárgyilagos, szinte szenvtelen hang. Gyuri elbeszélése nem illeszkedik a traumairodalom hagyományos beszédmódjaihoz. Nem a szenvedés közvetlen közlésére törekszik, és nem kínál azonosulási pontokat a megszokott értelemben. Ez a beszédmód azonban nem hiány, hanem tudatos poétikai döntés. A nyelv itt nem kifejezi a tapasztalatot, hanem létrehozza annak sajátos, közvetített formáját. A regény éppen azáltal válik nyugtalanítóvá, hogy elutasítja azokat a retorikai eszközöket, amelyekkel az olvasó biztonságos távolságba helyezhetné magát. Újraolvasva ez a távolság válik a szöveg központi problémájává. Nem az a kérdés, mi történt, hanem az, hogyan lehet erről beszélni, és mit jelent az, hogy egyáltalán beszélhető.

