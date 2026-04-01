Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újraolvasni a kimondhatatlant. Miért marad velünk a Sorstalanság?

Fotó: Nagy Lilla

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tíz évvel Kertész Imre halála után a Sorstalanság nem csupán emlékként áll előttünk. Nem veszít erejéből. Újraolvasva kevésbé történet, inkább gondolkodási forma, amely az elbeszélés és megértés határait vizsgálja.

Nagy Lilla

2026. április 01., 16:562026. április 01., 16:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Sorstalanság holokauszt-regény. A szöveg központi szereplője és egyben elbeszélője Gyuri, egy fiatal zsidó fiú. Az elbeszélés első személyű, sokszor naplószerű hatást kelt, ugyanakkor következetesen tárgyilagos hangon szólal meg. A regény terjedelme háromszázharminchárom oldal. A történet íve egy beavatással indul és egy hazatéréssel zárul. Ami e két pont között történik, azt a regény maga mondja el. Újramesélni nem szükséges, és aligha lehetne pontosabban, mint ahogyan azt Kertész Imre leírta. Ezt újra kell olvasni.

Egy kanonikus mű újraolvasásának kérdése

A Sorstalanság helye mára rögzült a kánonban, de ez a rögzültség nem jelent lezártságot. Az a tény, hogy egy mű klasszikussá válik, nem csökkenti, hanem inkább növeli az újraolvasás szükségességét. Hatása megkérdőjelezhetetlen. Az 1975-ös megjelenés után hosszabb időnek kellett eltelnie, mire a mű valódi súlya kirajzolódott, de Kertész Imre életműve nemzetközi kontextusban is értelmezhetővé vált. A regényt több mint húsz nyelvre fordították le. A Nobel-díj ebben az értelemben nem kiindulópont, hanem következmény.

Hirdetés

Az újraolvasás kérdése azonban nem pusztán irodalomtörténeti gesztus.

Egy ilyen szöveg esetében minden visszatérés szükségképpen új értelmezési helyzetet teremt.

Nem ugyanazt a könyvet olvassuk, mert nem ugyanaz az olvasó nyitja ki. A történet ismertsége felszabadítja a figyelmet: ami elsőre cselekményként hatott, az később nyelvvé, szerkezetté, gondolkodásmóddá válik.

A tárgyilagosság mint poétikai stratégia

A regény egyik leggyakrabban emlegetett sajátossága a tárgyilagos, szinte szenvtelen hang. Gyuri elbeszélése nem illeszkedik a traumairodalom hagyományos beszédmódjaihoz. Nem a szenvedés közvetlen közlésére törekszik, és nem kínál azonosulási pontokat a megszokott értelemben. Ez a beszédmód azonban nem hiány, hanem tudatos poétikai döntés. A nyelv itt nem kifejezi a tapasztalatot, hanem létrehozza annak sajátos, közvetített formáját. A regény éppen azáltal válik nyugtalanítóvá, hogy elutasítja azokat a retorikai eszközöket, amelyekkel az olvasó biztonságos távolságba helyezhetné magát. Újraolvasva ez a távolság válik a szöveg központi problémájává. Nem az a kérdés, mi történt, hanem az, hogyan lehet erről beszélni, és mit jelent az, hogy egyáltalán beszélhető.

A beavatás szerkezete és paradoxona

A Sorstalanság értelmezhető beavatástörténetként, ám ez a beavatás radikálisan eltér a klasszikus fejlődésregény mintáitól. Gyuri nem fokozatosan jut el a megértésig, és nem rendelkezik olyan perspektívával, ahonnan tapasztalatait értelmezni tudná. A regény elején megjelenő családi jelenetek – a felnőttek közlései, a kimondott és kimondatlan információk – egyfajta előzetes beavatásként működnek. Ezek azonban inkább jelzik a közelgő tapasztalatot, mintsem értelmezési keretet adnának hozzá. A későbbi események nem kiteljesítik ezt a tudást, hanem szétfeszítik. A beavatás így paradox módon nem a világ megértéséhez vezet, hanem annak felismeréséhez, hogy bizonyos tapasztalatok kívül esnek a hagyományos megértés lehetőségein.

Idő, emlékezet és újraértelmezés

A regény időkezelése szorosan összefügg az elbeszélő pozíciójával. Bár a szöveg visszatekintő narrációként is olvasható, a hang következetesen megőrzi a tapasztalat idejének korlátozottságát. Gyuri nem tud többet annál, amit éppen átél, és ez a korlátozás az olvasóra is átterjed. Újraolvasáskor azonban ez a viszony megváltozik. Az olvasó már rendelkezik azzal a tudással, amely az elbeszélőből hiányzik. Ez a kettősség – a naiv nézőpont és a tudatos olvasás feszültsége – új jelentésrétegeket hoz létre. A szöveg így nem egyszerűen emlékezik, hanem az emlékezés működését teszi láthatóvá. Nem a múlt rekonstruálása a tét, hanem annak megértése, hogyan válik a múlt elbeszélhetővé, vagy éppen elbeszélhetetlenné.

A 333 oldal mint keret

A 333 oldalas terjedelem első pillantásra véletlenszerű adatnak tűnik, mégis érdekes módon értelmezhető keretként. Az úgynevezett angyali számok értelmezése szerint a 333 a figyelmeztetés, az éberség száma: egy olyan jel, amely a tudatosság szükségességére hívja fel a figyelmet. Bár ez az olvasat kívülről érkezik, mégis rezonál a regény működésével. A Sorstalanság nem engedi meg az automatikus, rutinszerű olvasást. Folyamatos éberséget követel: a nyelv finom elmozdulásai, az irónia rejtett formái, a logikai következetesség mind olyan elemek, amelyek csak figyelmes olvasás során válnak láthatóvá.

A hazatérés mint nyitott befejezés

A regény lezárása – a hazatérés – első olvasásra feloldásként értelmezhető. A narratíva íve, a beavatástól a szabadulásig, mintha egy zárt struktúrát alkotna. Újraolvasva azonban ez a lezárás problematikussá válik. A hazatérés nem jelent visszatérést a korábbi állapothoz. Inkább egy új helyzet kezdete, amelyben a megszerzett tapasztalat nem illeszthető be a mindennapi élet keretei közé. A regény így nem lezár, hanem nyitva hagy: az olvasónak kell szembesülnie azzal, hogy mit kezd ezzel a tapasztalattal.

Az újraolvasás tétje

Tíz évvel Kertész Imre halála után a Sorstalanság nem csupán emlékként áll előttünk. Nem egy lezárt életmű része, hanem egy folyamatosan újraértelmezhető szöveg. Az újraolvasás tétje éppen ebben rejlik. Nem a történet felidézése, hanem annak felismerése, hogy a szöveg miként alakítja az olvasás módját. A Sorstalanság nem kínál végső válaszokat. Ehelyett olyan kérdéseket tesz fel, amelyekre minden újraolvasáskor másképp lehet, és kell válaszolni.

Újraolvasó
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 03., péntek

Péter Beáta: Név nélküli tag

Kedves csoporttagok! Érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet kapni savanyú káposztát? – ezt az ártatlannak tűnő kérdést tette fel a Név nélküli tag „nevű” egyén az egyik közösségi oldal valamely csoportjában.

2026. március 27., péntek

Legényálomból kötetbemutató

Demeter Arnold csíkszentkirályi költő Búzaköd című kötetének bemutatójára készül. A pályája kezdetén lévő alkotó számára ez egy alapkő, amihez vissza-vissza tér majd.

2026. március 24., kedd

Fábián Tibor: Mesélők lettünk

Valamikor régen abban a megingathatatlan hitben hallgattuk a felnőttek történeteit, hogy mi mindig mesehallgatók maradunk.

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 07., szombat

Töréspontok emlékezete – misztikum és valóság a Pokoltó körül

Két történelmi kataklizma, egy eltűnt világ és egy mitikus hely emlékezete: Csíkszeredában mutatták be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, ahol a beszélgetés az irodalom, az emlékezet és az identitás kérdéseit is felnyitotta.

Hirdetés
2026. március 06., péntek

Mi teszi székellyé a székelyt?

Hogyan lesz egy kapuból szimbólum, egy kalácsból identitásjel, egy múzeumi tárgyból közösségi emlékezet? Pozsony Ferenc új kötete a székely kultúra reprezentációjának történetét és jelenkori jelentését tárja fel.

2026. március 03., kedd

Amikor az örökké széttörik – Pokoltó

Földrengés, háború, eltűnések – sorsok a történelem romjai között. Március 5-én az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében Csíkszeredában mutatják be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, a szerzővel Borsodi L. László beszélget.

2026. március 02., hétfő

Novellákban egy kisvárosi család története

Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!