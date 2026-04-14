Ferencz Imre: Száz

Liget

2026. április 14., 20:112026. április 14., 20:11

Elhatároztam,
hogy százéves koromban
kiadatok egy verseskönyvet,
száz válogatott versemmel...

A többi maradhat, ahol van,
kiszuperálva, mint sorozáskor
azok, akiket hazaküldenek,
hogy ne védjék a hazát...

Ezek, gondolom, megsértődnek,
és irigyelni fogják a százat,
(a századot) és egyúttal
neheztelni fognak rám is,

amiért cserben hagytam őket,
holott miattam kerültek kiadásra,
forgalomba akkoriban, hát most
miért részemről a mellőzés?!

Ha majd százéves leszek,
vajon fog-e hiányozni nekem,
hogy százéves legyek,
és száz válogatott versem is legyen?

Ezt még mérlegelhetem...

2025. december 30.

Ezek is érdekelhetik

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Nagyváradi premontrei-ügy: mise közben érkezett a végrehajtó, drámai órák a templomban
Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Székelyhon

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Székely Sport

Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Nagyváradi premontrei-ügy: mise közben érkezett a végrehajtó, drámai órák a templomban
Krónika

Nagyváradi premontrei-ügy: mise közben érkezett a végrehajtó, drámai órák a templomban
Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Székely Sport

Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Nőileg

Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Hirdetés
Hirdetés

2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 11., szombat

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 08., szerda

2026. április 03., péntek

Péter Beáta: Név nélküli tag

Kedves csoporttagok! Érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet kapni savanyú káposztát? – ezt az ártatlannak tűnő kérdést tette fel a Név nélküli tag „nevű” egyén az egyik közösségi oldal valamely csoportjában.

2026. április 03., péntek

2026. április 01., szerda

Újraolvasni a kimondhatatlant. Miért marad velünk a Sorstalanság?

Tíz évvel Kertész Imre halála után a Sorstalanság nem csupán emlékként áll előttünk. Nem veszít erejéből. Újraolvasva kevésbé történet, inkább gondolkodási forma, amely az elbeszélés és megértés határait vizsgálja.

2026. április 01., szerda

2026. március 27., péntek

Legényálomból kötetbemutató

Demeter Arnold csíkszentkirályi költő Búzaköd című kötetének bemutatójára készül. A pályája kezdetén lévő alkotó számára ez egy alapkő, amihez vissza-vissza tér majd.

2026. március 27., péntek

2026. március 24., kedd

Fábián Tibor: Mesélők lettünk

Valamikor régen abban a megingathatatlan hitben hallgattuk a felnőttek történeteit, hogy mi mindig mesehallgatók maradunk.

2026. március 24., kedd

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

2026. március 17., kedd

2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 13., péntek

