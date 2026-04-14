Ferencz Imre: Száz

Elhatároztam,

hogy százéves koromban

kiadatok egy verseskönyvet,

száz válogatott versemmel...

A többi maradhat, ahol van,

kiszuperálva, mint sorozáskor

azok, akiket hazaküldenek,

hogy ne védjék a hazát...

Ezek, gondolom, megsértődnek,

és irigyelni fogják a százat,

(a századot) és egyúttal

neheztelni fognak rám is,

amiért cserben hagytam őket,

holott miattam kerültek kiadásra,

forgalomba akkoriban, hát most

miért részemről a mellőzés?!

Ha majd százéves leszek,

vajon fog-e hiányozni nekem,

hogy százéves legyek,

és száz válogatott versem is legyen?

Ezt még mérlegelhetem...

2025. december 30.