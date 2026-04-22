A tájnak sorsa van – diákok Baka István nyomában

Baka István versei képpé váltak Csíkszeredában: a diákok alkotásai személyes és közös olvasatokként mutatják meg, hogyan él tovább a költészet egy új generáció látásmódjában.

Nagy Lilla

2026. április 22., 13:432026. április 22., 13:43

Baka István, Márton Áron Főgimnázium, Borsodi L. László, Ráduly Margit, Baka Tünde, Hargita Megyei Kulturális Központ

Fotó: Borbély Fanni

Egy igen fontos kulturális programot szerveztek április 20-án a Hargita Megyei Kulturális Központ galériájában. Diákok képei kerültek a falra Tájkép fohásszal, Baka István nyomában – diákok vizuális reflexiói címen. Egy kiállításnál azonban jóval több volt ez, mint egy tanévi projekt lezárása, ugyanis a Márton Áron Főgimnázium és a kulturális központ együttműködése egy hosszabb folyamat része, amely Baka István költészetét közösségi élménnyé kívánta átalakítani.

A Hargita Megyei Kulturális Központ és a Márton Áron Főgimnázium együttműködésében valósult meg a diákok kiállításának megnyitója

A megnyitón Borsodi L. László személyes történettel indított. Felidézte, hogyan vált számára meghatározóvá Baka költészete, és hogyan kísérte végig pályáját az elmúlt évtizedben. Szavai mögött egy tudatosan épített helyi hagyomány rajzolódott ki: szavalóversenyek, tudományos előadások, korábbi rendezvények. A mostani kiállítás ebbe a sorba illeszkedik, miközben új hangsúlyt kap benne a vizualitás.

Borsodi értelmezése szerint Baka életműve nehezen rendezhető egyetlen irányzat alá.

A költészete egyszerre őrzi a klasszikus formák fegyelmét és reagál a 20. század végi irodalmi változásokra. Hivatkozott Füzi László irodalomtörténész megállapítására, amely szerint ez a líra hagyomány és modernség között mozog, miközben összetettsége miatt nehezen illeszkedik a kánon stabil rendjébe. A kanonizációs zavar kifejezés itt nem értékítélet, inkább állapotleírás.

Borsodi L. László és Ráduly Margit

A megnyitóbeszéd egyik kulcsgondolata a költői szerep kérdése volt. Baka elutasította a váteszi hangot, és távolságot tartott az öncélú nyelvi játékoktól is. Inkább egy olyan megszólalásmódot keresett, amely képes világot teremteni a nyelvben.

Idézet
„A verset a szabadság eszközének tekintem”

– idézte Borsodi. Ez a mondat a kiállítás értelmezéséhez is kapaszkodót nyújt.

A diákok munkái ebből a szemléletből indulnak ki. Ráduly Margit képzőművész, a gimnázium tanára a megnyitón világosan fogalmazott: a képek nem illusztrációk. A vers képi elemei kiindulópontot jelentettek, a végeredmény pedig önálló alkotás lett. A folyamat több lépésben zajlott: közös olvasás, egyéni választás, vázlatkészítés, majd csoportos újragondolás. A több mint kétszáz elkészült munka közül harminc került a galériába, a többi az iskola falai között kap helyet.

A diákok vizuális eszközök segítségével közelítik meg a versek hangulatát, motívumait és gondolati rétegeit

A képek között sétálva hamar feltűnik, hogy a táj központi motívum maradt. Hegyek, erdők, elmosódó horizontok, gyakran szokatlan színkezeléssel vagy töredezett formákkal. Ezek a látványok belső állapotokat közvetítenek. Baka verseiben a táj gyakran hordoz egzisztenciális feszültséget, és ez a gondolat a diákok munkáiban is visszaköszön. A természet nem háttérként jelenik meg, inkább jelentéshordozó térként.

A kiállítás egyik érdekes rétege a kísérletezés bátorsága.

Ráduly Margit arról beszélt, hogyan jutottak el a diákok a kezdeti bizonytalanságtól egy felszabadultabb alkotói állapotig. Egy-egy hiba, például egy nem tervezett festékcsepp, új irányt adott a munkának. Ez a fajta nyitottság a költészet értelmezésében is megjelenik: nincs egyetlen helyes olvasat.

A háttérben végig jelen van a hagyomány kérdése. Baka költészete erősen kötődik a magyar irodalom nagy alakjaihoz, például József Attila vagy Ady Endre világához. A diákok ezt a hagyományt már közvetetten, egy új médiumon keresztül érik el. A képek így egyszerre hordoznak irodalmi és vizuális rétegeket. A megnyitó végén elhangzott egy személyes üzenet is: Baka István özvegye, Baka Tünde üdvözletét küldte a résztvevőknek.

A gesztus emlékeztetett arra, hogy az életmű mögött konkrét emberi történet áll, amely tovább él a közösségi emlékezetben.

A kiállításon, amely május 15-ig látogatható, a látogatók egy olyan folyamatba pillanthatnak bele, ahol az olvasás képpé alakul, a vers pedig új jelentéseket kap. A diákok munkái azt mutatják, hogy a költészet nem lezárt rendszer, hanem folyamatosan újraértelmezhető tapasztalat.

A Hargita Megyei Kulturális Központ és a Márton Áron Főgimnázium együttműködésében valósult meg a diákok kiállításának megnyitója

Borsodi L. László és Ráduly Margit

A diákok vizuális eszközök segítségével közelítik meg a versek hangulatát, motívumait és gondolati rétegeit

A kiállítás Baka István költő emlékének szentelt rendezvénysorozat részét képezi

A kiállítást Ráduly Margit képzőművész, az intézmény tanára nyitotta meg

Az esemény keretében bevezető gondolatokat mondott Borsodi L. László irodalomtörténész, az iskola tanára

A bemutatott, közösen létrehozott alkotások Baka István erőteljes, képekben gazdag költői nyelvére reflektálnak

Ráduly Margit

Borsodi L. László

Kiállítás Irodalom
2026. április 14., kedd

Ferencz Imre: Száz

Elhatároztam,
hogy százéves koromban
kiadatok egy verseskönyvet,
száz válogatott versemmel...

2026. április 14., kedd

2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 11., szombat

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 08., szerda

2026. április 03., péntek

Péter Beáta: Név nélküli tag

Kedves csoporttagok! Érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet kapni savanyú káposztát? – ezt az ártatlannak tűnő kérdést tette fel a Név nélküli tag „nevű” egyén az egyik közösségi oldal valamely csoportjában.

2026. április 03., péntek

2026. április 01., szerda

Újraolvasni a kimondhatatlant. Miért marad velünk a Sorstalanság?

Tíz évvel Kertész Imre halála után a Sorstalanság nem csupán emlékként áll előttünk. Nem veszít erejéből. Újraolvasva kevésbé történet, inkább gondolkodási forma, amely az elbeszélés és megértés határait vizsgálja.

2026. április 01., szerda

2026. március 27., péntek

Legényálomból kötetbemutató

Demeter Arnold csíkszentkirályi költő Búzaköd című kötetének bemutatójára készül. A pályája kezdetén lévő alkotó számára ez egy alapkő, amihez vissza-vissza tér majd.

2026. március 27., péntek

2026. március 24., kedd

Fábián Tibor: Mesélők lettünk

Valamikor régen abban a megingathatatlan hitben hallgattuk a felnőttek történeteit, hogy mi mindig mesehallgatók maradunk.

2026. március 24., kedd

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

2026. március 17., kedd

